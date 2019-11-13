Легалізація азартних ігор: експерт вказав на ризики

У прийнятті законопроекту про легалізацію азартних ігор держава намагається отримати максимум грошей ще на початковому етапі – при отриманні дозвільних документів. Це матиме прогнозовані наслідки у вигляді зростання рівня ігроманії.

Про це у статті для OBOZREVATEL написав експерт Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко. За його словами, у законопроєкті відсутня довгострокова стратегія розвитку і закладене обмежене бачення ринку.

"Держава намагається взяти максимум грошей ще до початку відповідної діяльності оператора, а саме при отриманні дозвільних документів — ліцензій на ведення бізнесу, на роздрібні точки реалізації, на наступні партії обладнання тощо", - зазначив Чебаненко.

Азартні ігри

Крім того, як зазначив експерт, присутні такі “цікаві” вимоги до отримувача ліцензії, коли можна виграти аукціон і не отримати ліцензію, коли присутні кілька суб’єктів, що встановлюють правила і вимоги, що створює колізію норм.

"Також відсутня пояснення ситуації, коли оператор не отримує ліцензію через незаконні дії чи бездіяльність ліцензіара або за відсутності ліцензійних умов. Все це обов’язково провокуватиме операторів отримувати очікуваний доход якомога швидше за будь-яких умов, і в першу чергу, через запровадження ігор, якими легше привабити і затягнути до гри, що, звичайно, має прогнозовані соціальні наслідки у вигляді зростання рівня лудоманії (ігроманії, адиктивності)", - зазначив експерт.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні планують дозволити казино та ігрові автомати. Чиновники і нардепи впевнені, що після легалізації грального бізнесу бюджет щорічно отримуватиме приблизно 1 мільярд доларів. Детальніше у матеріалі.

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