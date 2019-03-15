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"Підвезли глобусів України?" Цимбалюк упіймав Лаврова на "б*ндерівській" обмовці

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в публічних виступах різко перестав називати окупований Донбас південним сходом України і почав вживати коректне формулювання схід.

На цей нюанс звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

"Є певна зміна: раніше, коли Сергій Вікторович розмірковував про врегулювання на Донбасі, він чомусь використав словосполучення "південний схід України". І ось недавно з'явився новий тренд. Можливо, в МЗС РФ привезли нову партію глобусів України, і тепер він знає, де знаходиться захоплений Донбас? На сході України, а не на південному сході", — із сарказмом підкреслив він.

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Цимбалюк додав, що це є вкрай важливим, адже чим швидше світ почне називати те, що відбувається, своїми іменами, тим швидше настане мир. А настане він лише тоді, коли Росія піде із захоплених територій сходу України.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Роман ЦимбалюкСергій Лавров
Місце
Україна
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