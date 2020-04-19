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19 квітня • оновлено в 13:03
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З'явилися нові фото і відео боротьби з пожежами на Київщині та Житомирщині

6.7т
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У Житомирській і Київській областях до гасіння пожеж залучили авіацію Збройних сил України.

Відповідні фото і відео 19 квітня оприлюднено на сайті ДСНС (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Підняли авіацію: з'явилися нові фото і відео боротьби з пожежами на Київщині та Житомирщині

ДСНС

Станом на ранок 19 квітня в Житомирській області залишається 9 осередків займання, 5 з них локалізовано. До гасіння залучено 960 осіб та 156 одиниць техніки, в тому числі авіація.

У Київській області в Зоні відчуження пожежі ще не погашені на території Корогодського, Лубянського, Парішівського, Дітятківского і Денісовіцкого лісництв. Залишаються чотири вогнища загоряння в селах Корогод, Рассоха, Крива Гора і Рудьки - Буряківка.

Підняли авіацію: з'явилися нові фото і відео боротьби з пожежами на Київщині та Житомирщині

ДСНС

До ліквідації залучено 723 людини і 154 одиниці техніки. Додатково відправлені загони з семи областей (500 чоловік і більше 60 одиниць техніки)

У ДСНС запевнили, що радіаційний фон по Києву і області залишається в межах норми.

Підняли авіацію: з'явилися нові фото і відео боротьби з пожежами на Київщині та Житомирщині

ДСНС

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок пожеж в Житомирській і Київській областях вигоріло 7,8 тисяч гектарів лісової підстилки. Саме вони стали причиною забруднення повітря у Києві.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Місце
Україна
Тег
ГосЧС
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Вся авиация,это оба два летака?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а я вчера постил инфу как горят деревни на житомирщине
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
скот украинский у тебя есть брички с лошадьми...
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2
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