Підкинули на поріг: скандал із генералом КДБ у Харкові отримав продовження

У вівторок, 5 листопада, в Харкові націоналісти зняли меморіальну дошку генералу КДБ Юрію Шрамку, яка розділила жителів на два табори.

Про це повідомляє "МедіаПорт" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що представники "Національного корпусу" привезли табличку з барельєфом на поріг Харківської міськради і залишили там у перевернутому вигляді.

"Нацкорпус" зняв у Харкові меморіальну дошку Шрамку МедіаПорт

"Нацкорпус" зняв у Харкові меморіальну дошку Шрамку МедіаПорт

"Нацкорпус" зняв у Харкові меморіальну дошку Шрамку МедіаПорт

Процес демонтажу зафіксували журналісти. Поліції не було, проте незабаром правоохоронцям повідомили про порушення.

У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що ініціатором встановлення дошки був харківський клуб "Генерал". У мерії погодили встановлення пам'ятного знака. Чи забрали дошку на зберігання, не повідомили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові на центральній площі Свободи встановили меморіальну дошку генералу КДБ Юрію Шрамку, що викликало хвилю протесту серед активістів.

Ексглава Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін відреагував на скандал обуренням і образами.

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