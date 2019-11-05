Головна Новини
5 листопада • оновлено в 20:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Підкинули на поріг: скандал із генералом КДБ у Харкові отримав продовження

2.4т Читати матеріал російською

У вівторок, 5 листопада, в Харкові націоналісти зняли меморіальну дошку генералу КДБ Юрію Шрамку, яка розділила жителів на два табори.

Про це повідомляє "МедіаПорт" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що представники "Національного корпусу" привезли табличку з барельєфом на поріг Харківської міськради і залишили там у перевернутому вигляді.

Новини
"Ватний шабаш": в Одесі пом'янули демонтований барельєф Жукову
"Нацкорпус" зняв у Харкові меморіальну дошку Шрамку

"Нацкорпус" зняв у Харкові меморіальну дошку Шрамку

МедіаПорт

"Нацкорпус" зняв у Харкові меморіальну дошку Шрамку

"Нацкорпус" зняв у Харкові меморіальну дошку Шрамку

МедіаПорт

"Нацкорпус" зняв у Харкові меморіальну дошку Шрамку

"Нацкорпус" зняв у Харкові меморіальну дошку Шрамку

МедіаПорт

Процес демонтажу зафіксували журналісти. Поліції не було, проте незабаром правоохоронцям повідомили про порушення.

У пресслужбі Харківської міськради повідомили, що ініціатором встановлення дошки був харківський клуб "Генерал". У мерії погодили встановлення пам'ятного знака. Чи забрали дошку на зберігання, не повідомили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові на центральній площі Свободи встановили меморіальну дошку генералу КДБ Юрію Шрамку, що викликало хвилю протесту серед активістів.

Ексглава Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін відреагував на скандал обуренням і образами.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Харків
Тег
Національний корпус
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
7
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Борются с капитуляцией прям на линии фронта, как и обещали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки