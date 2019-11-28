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29 листопада • оновлено в 11:37
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Піде сніг: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня в Україні

24.8т
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В Україні після потепління, яке настало в середині тижня, очікується похолодання і дощі. На зміну їм прийде сніг.

Про це повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня "Фактам". Температура повітря знизиться до -5 градусів.

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Мокрий сніг та до +12: синоптики попередили про мінливу ​​погоду в Україні

"29-30 листопада випаде дощ, а потім – мокрий сніг та сніг. В Україні погоду визначатиме вологе холодне повітря з Атлантики", – розповіла синоптикиня.

За її словами, 30 листопада, мокрий сніг подекуди можливий на заході й півночі України. У південних регіонах буде сухо, а на решті території – дощитиме. Водночас у Одеській області температура повітря складе +12. А ось на півночі і заході буде до +4.

1 грудня майже по всій Україні опадів не передбачається, лише на Харківщині можливий мокрий сніг. Вдень очікуються пориви вітру до 10 м/с. На Сумщині та Харківщині температура повітря опуститься в денний час до -1.

Cиноптикиня дала прогноз до кінця тижня

Cиноптикиня дала прогноз до кінця тижня

KTK

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився прогноз погоди на Новий рік-2020. Снігу, за словами синоптиків, не очікується.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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