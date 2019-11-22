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22 листопада • оновлено в 15:25
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Під воду пішов популярний український курорт: затопило десятки баз. Фото й відео

3.1т
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У курортному місті Кирилівка у Запорізькій області через штормову погоду затопило приблизно 40 баз відпочинку. У деяких місцях рівень води сягнув 80 метрів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області. Рівень води на базах відпочинку, розташованих на Федотовій косі, становить від 0,5 до 1 метра (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Станом на 11:00 22 листопада на території смт. Кирилівка штормова погода не вщухає: посилення східного вітру 20 м/с, пориви вітру до 28 м/с призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі. Наразі орієнтовно на 30-40 базах відпочинку рівень води становить від 0,5 до 1 метру. Бази відпочинку не працюють", – йдеться у зверненні.

Шторм у Кирилівці

Шторм у Кирилівці

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До того ж рятувальники додали, що о 08:40 надійшла інформація про двох охоронців бази відпочинку "Мрія" на Федотовій косі, які через затоплення не можуть самотужки покинути базу.

"Рівень води досягав від 50-80 см. Рятувальники, які прибули на місце події, надали чоловікові та жінці спецодяг, щоб подолати відстань до сухої поверхні, після цього бійці ДСНС супроводили осіб на автовокзал. Зараз їхнім життям нічого не загрожує", – додали у ДСНС

Шторм разбушевался: в Кирилловке затопило базы и дорогу на Бирючий ______ Много баз на Федотовой косе затопило, дороги на Бирючий остров тоже сейчас нет: все в воде. Плиты и ограждения у моря повалились. По словам очевидцев, ветер настолько сильный, что не дает открыть двери в машине. Рабочие быстро покидают базы и уезжают подальше с косы. Видео: @romankolesnik15 ____ #zptoday🔥 #запорожьесегодня🔥#zptoday #запорожьесегодня #зп #новостизп #новости #кирилловка #бирючий #погода #шторм

Публикация от Запорожье сегодня🔥 (@zptoday)

Шторм у Кирилівці

Шторм у Кирилівці

zp.dsns.gov.ua

Шторм у Кирилівці

Шторм у Кирилівці

zp.dsns.gov.ua

Шторм у Кирилівці

Шторм у Кирилівці

zp.dsns.gov.ua

Шторм у Кирилівці

Шторм у Кирилівці

zp.dsns.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, вночі через страшний шторм у морі біля берегів Одеси зазнав лиха корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину, планується евакуація екіпажу.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Редакторы, исправьте в первом абзаце "80 метров". Я, конечно, понимаю, что математика - це москальска лженаука, но не настолько же.
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Shestopalov Denis, так это же укр сайт
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фил филька
фил филька
зато в крым воду зажали
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