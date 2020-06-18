Під судом у Києві влаштували акцію підтримки Порошенка. Фото і відео

Біля будівлі Печерського суду, де сьогодні будуть обирати запобіжний захід для п'ятого президента України Петра Порошенка, зібралося близько 5 тисяч його прихильників.

Люди стоять з партійною символікою та прапорами України (щоб подивитися відео і фото, доскролльте до кінця новини).

Організатори акції встановили великий монітор прямо під стінами суду, щоб транслювати засідання.

Слухання має розпочатися орієнтовно о 15:15.

Петро Порошенко вже прибув до суду.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що генеральний прокурор України Ірина Венедиктова просила перенести суд з обрання запобіжного заходу Порошенку в зв'язку зі смертю його батька, і сторона захисту нібито про це знала.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков спростував цю інформацію.

"Це все цинічна брехня і спекуляції на смерті. Порошенко з'явиться сьогодні в суд о 15:00 і буде заперечувати проти перенесення засідання. Похорон призначено на п'ятницю, 19 червня. З адвокатами за два дні ніхто не зв'язувався. Прощання з Олексієм Івановичем Порошенком відбудеться о 12:00 у клубі Кабміну. Лицемірна турбота генпрокурора про почуття сім'ї нікому не потрібна", – написав він у Facebook.

До зали суду підтримати Порошенка прийшли депутати "Європейської солідарності".

"Європейська Солідарність" в залі суду. Під Печерським судилищем тисячі людей. Прокурори і суддя Вовк готові виконувати політичне замовлення Зеленського", - написала в Facebook нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко.

Нардепи "Європейської солідарності" прийшли в суд підтримати Порошенка

Акція під Печерським судом на підтримку Петра Порошенка

Акція під Печерським судом на підтримку Петра Порошенка

Акція під Печерським судом на підтримку Петра Порошенка

Акція під Печерським судом на підтримку Петра Порошенка

У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності"

У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності"

У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності"

У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності"

У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні суду 18 червня Офіс генерального прокурора вимагатиме для Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.