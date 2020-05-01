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3 травня • оновлено в 23:17
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Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги: українці обурені. Фото

10.9т
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Із сільської бібліотеки і школи в Долинівці Одеської області невідомі зібрали і вивезли тракторами всі наявні книги.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила місцева мешканка Ірина Тома, яка стала очевидцем інциденту. Хто і навіщо забрав книги, жінка не уточнила.

"Гірше я ще не бачила! Сьогодні, 30 квітня 2020 року, вивозять всі книги з Долинівської сільської бібліотеки і школи. Частина книг була закуплена за батьківські кошти та колишнім сільськогосподарським підприємством! Без будь-якого бібліотечного обліку! Але в селі залишаються жити люди, діти. Боятися треба не вірусу, а черствих душ, які знищують культуру!" – написала вона.

Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги

Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги

Ірина Тома/Facebook

Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги

Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги

Ірина Тома/Facebook

Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги

Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги

Ірина Тома/Facebook

Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги

Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги

Ірина Тома/Facebook

Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги

Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги

Ірина Тома/Facebook

Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги

Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги

Ірина Тома/Facebook

У коментарях під публікацією розгорівся справжній скандал. Українці обурені і запитують, куди і навіщо везуть книги з села.

"Хто дав таку вказівку?", "як можна стільки книг на смітник?, "куди вивозять?", – пишуть під фото.

"Знищують культуру!" Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги: українці обурені. Фото
"Знищують культуру!" Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги: українці обурені. Фото
"Знищують культуру!" Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги: українці обурені. Фото
"Знищують культуру!" Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги: українці обурені. Фото
"Знищують культуру!" Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги: українці обурені. Фото
"Знищують культуру!" Під Одесою з села тракторами вивезли всі книги: українці обурені. Фото

Як писав OBOZREVATEL раніше, в мережі спалахнув скандал через підручник з російської мови для українських школярів. В одному із завдань ченця Києво-Печерського монастиря Нестора назвали "російським літописцем".

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Одеса
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