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29 квітня • оновлено в 16:26
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Під Одесою спалахнула масштабна лісова пожежа. Фото і відео

1.5т
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У Подільському районі Одеської області, біля села Борщі, спалахнула серйозна лісова пожежа, що охопила територію 2,5 гектара.

За словами місцевих жителів, вогонь швидко поширюється через сильні пориви вітру, його розвернуло в сторону села Гонората. Про це повідомляє "Думська ТВ" у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"На місці працює чотири пожежні автомобілі, але цього явно недостатньо", – кажуть очевидці.

На півночі Одеської області горить ліс

На півночі Одеської області горить ліс

dumskaya.net

Зі свого боку в пресслужбі ДСЧС в області стверджують, що поки площа пожежі становить 2,5 гектара, загрози для житлового сектору немає.

На півночі Одеської області горить ліс

На півночі Одеської області горить ліс

dumskaya.net

"Загоряння відбувається в нижній частині лісу. Горить суха трава та чагарник. Загрози житловому сектору немає. На місці працюють пожежні розрахунки", – запевнили у відомстві.

На півночі Одеської області горить ліс

На півночі Одеської області горить ліс

dumskaya.net

На півночі Одеської області горить ліс

На півночі Одеської області горить ліс

dumskaya.net

На півночі Одеської області горить ліс

На півночі Одеської області горить ліс

dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами метеорологині Віри Балабух, в Україні на фоні геологічної посухи в найближчому майбутньому переважатиме антициклональна погода з великою кількістю безвітряних днів, що призведе до великої кількості пожеж по всій країні.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна Одеса
Теги
ліс пожежа
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