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Під Миколаєвом авто "знесло" натовп дітей-велосипедистів: фото і відео

57.3т Читати матеріал російською

У неділю, 14 липня, на трасі Миколаїв-Снігурівка автомобіль ВАЗ-21099 "Лада" влаштував ДТП, влетівши в натовп неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, у результаті чого постраждали шестеро дітей.

Про це повідомляють "Новости N" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що група учнів миколаївської ДЮСШ із велоспорту проводила тренувальні заїзди на трасі Миколаїв-Снігурівка. Спортсмени їхали по трасі з боку Снігурівки в напрямку Миколаєва.

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Під Миколаєвом авто "знесло" натовп велосипедистів

Під Миколаєвом авто "знесло" натовп велосипедистів

Новини N

За даними видання, в районі повороту на село Червоне водій "Лади" почав необачно обганяти велосипедистів, не помітивши КамАЗ, який їхав назустріч. Побачивши вантажівку, водій легковика різко повернувся в свою смугу, однак не встиг загальмувати і врізався прямо в групу велосипедистів.

Після зіткнення автомобіль злетів у кювет.

У результаті ДТП шестеро підлітків 14-17 років отримали травми різного рівня складності. Серед постраждалих більшість – дівчата.

ДТП під Миколаєвом

ДТП під Миколаєвом

Новини N

ДТП під Миколаєвом

ДТП під Миколаєвом

Новини N

ДТП під Миколаєвом

ДТП під Миколаєвом

Новини N

ДТП під Миколаєвом

ДТП під Миколаєвом

Новини N

ДТП під Миколаєвом

ДТП під Миколаєвом

Новини N

ДТП під Миколаєвом

ДТП під Миколаєвом

Новини N

Як уточнила поліція, всі діти були доставлені до медичного закладу. 25-річний водій авто не постраждав. За фактом ДТП було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

ДТП під Миколаєвом

ДТП під Миколаєвом

Новини N

ДТП під Миколаєвом

ДТП під Миколаєвом

Новини N

ДТП під Миколаєвом

ДТП під Миколаєвом

Новини N

ДТП під Миколаєвом

ДТП під Миколаєвом

Новини N

ДТП під Миколаєвом

ДТП під Миколаєвом

Новини N

ДТП під Миколаєвом

ДТП під Миколаєвом

Новини N

ДТП під Миколаєвом

ДТП під Миколаєвом

Новини N

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня, під Полтавою на трасі поблизу села Бречковка Диканського району трапилася смертельна ДТП: одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

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Місце
Україна
Тег
ДТП
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Детей жалко! Но как водитель, вижу, что очень часто велосипедисты на дороге ведут себя не одекватно.Особенно спортсмены, которые едут не по правой стороне цепочкой, а по всей дороге. Приходится выезжать на встречу, чтоб их объехать. А о том, что бы дать возможность проехать автомобилю, они понятия не имеют. Вина руководителей.
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзге мир.
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Клим Чугункин, видимо вы долбитесь в анальное сраньё.
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коршун федот
коршун федот
Точно москаль за кермом був. І на мокшинській машині. На гілляку падлу мокшинську!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
коршун федот, точно рука Москвы и КАМАЗ и лада
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