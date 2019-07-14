Під Миколаєвом авто "знесло" натовп дітей-велосипедистів: фото і відео

У неділю, 14 липня, на трасі Миколаїв-Снігурівка автомобіль ВАЗ-21099 "Лада" влаштував ДТП, влетівши в натовп неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, у результаті чого постраждали шестеро дітей.

Про це повідомляють "Новости N" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що група учнів миколаївської ДЮСШ із велоспорту проводила тренувальні заїзди на трасі Миколаїв-Снігурівка. Спортсмени їхали по трасі з боку Снігурівки в напрямку Миколаєва.

Під Миколаєвом авто "знесло" натовп велосипедистів Новини N

За даними видання, в районі повороту на село Червоне водій "Лади" почав необачно обганяти велосипедистів, не помітивши КамАЗ, який їхав назустріч. Побачивши вантажівку, водій легковика різко повернувся в свою смугу, однак не встиг загальмувати і врізався прямо в групу велосипедистів.

Після зіткнення автомобіль злетів у кювет.

У результаті ДТП шестеро підлітків 14-17 років отримали травми різного рівня складності. Серед постраждалих більшість – дівчата.

ДТП під Миколаєвом Новини N

ДТП під Миколаєвом Новини N

ДТП під Миколаєвом Новини N

ДТП під Миколаєвом Новини N

ДТП під Миколаєвом Новини N

ДТП під Миколаєвом Новини N

Як уточнила поліція, всі діти були доставлені до медичного закладу. 25-річний водій авто не постраждав. За фактом ДТП було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

ДТП під Миколаєвом Новини N

ДТП під Миколаєвом Новини N

ДТП під Миколаєвом Новини N

ДТП під Миколаєвом Новини N

ДТП під Миколаєвом Новини N

ДТП під Миколаєвом Новини N

ДТП під Миколаєвом Новини N

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня, під Полтавою на трасі поблизу села Бречковка Диканського району трапилася смертельна ДТП: одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

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