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27 січня • оновлено в 18:18
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Захлинався водою на дні річки: моторошні подробиці ДТП під Києвом із 9-річним хлопчиком

1.3т
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Хлопчик, який потрапив із батьком в озеро на автомобілі Hyundai Elantra у місті Ірпені під Києвом, наразі перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні в Бучі. Його життю нічого не загрожує.

Про це OBOZREVATEL повідомили у самій лікарні. "Хлопчик 9 років надійшов із підозрою на переохолодження. Поки що він у лікарні. Але його життю нічого не загрожує. Травм у нього немає", – розповіла тамтешня лікарка.

Авто повністю потонуло

Авто повністю потонуло

Інформатор

Спікер поліції Київської області Микола Жукович каже OBOZREVATEL, що водій, місцевий житель, їхав із сином із лазні, але не впорався з керуванням. В результаті автомобіль опинився на дні річки Буча. "Тато із сином парилися в сауні. Потім поїхали додому. Батько не впорався з керуванням, оскільки, за його словами, на дорогу раптово вискочив собака. Він різко смикнув кермо убік, і транспортний засіб занесло, після чого він злетів у річку. Але ми собаку не бачили", – каже Жукович.

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За словами Жуковича, чоловік виліз із води сам і врятував свого сина. "Він впорався без сторонньої допомоги. Викликав швидку. Хлопчика відвезли до реанімації з підозрою на переохолодження. Лікарі в таких випадках завжди перестраховуються. Але все нормально. Травм ніхто не отримав", – наголошує він.

Тим часом у місцевих групах у соцмережах подія бурхливо обговорюється. Більшість коментаторів впевнені, що водій був нетверезий, і тому не впорався з керуванням, а ніякого собаки взагалі не було.

"В іншому джерелі зазначено, що чоловік був п'яний і за дитиною поліз не він, а люди, що жили поруч, які вибігли на шум. І що машина не собаку оминала, а бордюр, що "раптово вискочив", – пише Dasha Kovalenko на dtp.kiev.ua.

На місцевому сайті Ірпінь Daily користувач Ігор Коваль прямо звинувачує водія в пияцтві: "Водій був у стані алкогольного сп'яніння. Інформація достовірна – знайомий неподалік проходив. Розбив скло цеглою вже у річці. Змокнув по пояс". "А що ж із собакою?? Його, крім водія, хтось бачив узагалі? Чи це була "білка"?" – запитує Олексій Карпенко. У поліції OBOZREVATEL підтвердили – вони не виключають, що батько перебував за кермом у нетверезому вигляді.

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Єдина лазня із сауною, яку можна знайти в Ірпені, розташована на вул. Соборній. Але там інцидент не коментують, посилаючись на те, що не розголошують відомості про своїх клієнтів.

А місцеві водії взагалі дивуються, як їхній "колега" зміг опинитися в місці, щоб "просто втопитися". "У районі вул. Соборної є озеро-кар'єр. Воно розташоване біля дороги на повороті. Глибина там дозволяє "потонути". Теоретично потрапити туди можна. Але це треба постаратися", – вважає місцева жителька, водійка Інна Павлова.

Як уже повідомляв OBOZREVATEL, аварія трапилася в ніч на суботу, 25 січня, автомобіль із 9-річною дитиною всередині звалився у воду. Hyundai їхав уздовж річки Буча, у бік траси для мотокросу.

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Автор
Ірина Касьянова Ірина Касьянова
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
дитина ДТП
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