Під час загальнодержавного карантину транспорт працюватиме по-новому

Під час карантину в Україні автотранспорт, зокрема маршрутні таксі, а також тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Нові правила роботи ввели для транспорту міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

Внутрішні авіаперевезення залишили без обмежень.

"Під час авіаподорожей закордон перевіряйте умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир", – говориться в повідомленні.

Посилення карантинних заходів пов’язане з тим, що протягом останнього місяця в нашій країні фіксувалося стійке зростання кількості захворілих на COVID-19. Через це навантаження на лікарні та українських лікарів суттєво збільшилося. Карантин має зупинити цю тенденцію.

На думку ексдиректора Центру здоров'я Володимир Курпіти, карантин вихідного дня не матиме жодного впливу на епідемію. А український мільйонер Гарік Корогодський закликав владу ввести тотальний локдаун, як у Європі, замість запроваджувати карантин вихідного дня.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити карантин вихідного дня на засіданні уряду 11 листопада. Нові обмеження діятимуть два дні на тиждень з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.