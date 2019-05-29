Під адміністрацією Зеленського зібралися екс-добровольці: чого вони вимагають

У середу, 29 травня, під стінами Адміністрації президента України в Києві зібралися колишні бійці добробатів "Азов" і "Айдар", які брали участь у бойових діях на Донбасі.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, їхньою вимогою є зустріч із главою держави Володимиром Зеленським, видача українського громадянства іноземцям, які воювали за Україну в складі добровольчих батальйонів і призначення головою СБУ керівника з числа професіоналів і аполітичного патріота. Зокрема, було озвучено прізвище Олександра Радецького (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Він знає і добровольчий рух, і волонтерів – він може нас об'єднати. Зараз наш рух розрізнений, але він професіонал. Від нього керівництво СБУ вимагало знищити добровольчі рухи, і він відмовився, але він професіонал, який знає, що треба робити і може стати тією людиною, на якого Зеленський може покластися", – сказав екс-боєць "Айдару" Валентин Лихоліт ("Батя").

Учасники акції запевнили, що вона носить винятково мирний характер. Згідно з листівками, які поширюють екс-добровольці, в цілому вони мають до президента п'ять ключових вимог.

Екс-добровольці Скріншот відео

1. Зупинити переслідування і тиск з боку СБУ на добровольців і волонтерів.

2. Проведення повного та об'єктивного розслідування фактів зловживань із боку вищих посадових осіб країни під час проведення АТО/ООС – підриву арсеналів, провальних військових операцій, торгівлі на крові тощо.

3. Проведення реформи СБУ з метою позбавлення служби корупційних повноважень.

4. Люстрація керівників всіх рівнів у системі СБУ, які сховалися за посвідченням учасника бойових дій.

5. Зробити неможливим будь-який політичний і олігархічний вплив на СБУ.

Екс-добровольці Скріншот відео

"У нас у батальйоні "Айдар", подивіться, є афганець, є таджики, білоруси, які не можуть повернутися, у нас є росіяни, які воювали за нас. Їм спочатку пообіцяли громадянство, а потім усе затихло. Десь у кабінетах воно все зникло. Але люди воюють і воюватимуть за державу Україна. Але держава Україна має якось віддячити цим хлопцям і дівчатам. Повинно вже все якось зрушити з місця. Зрозумійте ви це", – коментує одне з головних прохань до Зеленського Лихоліт.

До учасників мітингу вийшли представники Адміністрації президента і, поспілкувавшись із ними, пообіцяли передати все главі держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у батальйоні "Айдар" заявили, що відео зі зверненням добровольців до президента України Володимира Зеленського, яке розповсюджується в мережі, не є їх офіційною позицією.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!