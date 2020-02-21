Піар на коронавірусі: як українська влада довела Нові Санжари до паніки

Ситуація з бунтом місцевих жителів Нових Санжар у Полтавській області, куди на карантин привезли евакуйованих з Уханя українців, показала наскільки наша влада нездатна на комунікацію з людьми.
Величезне бажання піару поряд з некомпетентністю українських чиновників, політиків і самого президента, якраз і призвело до тієї ганебної ситуації, за якою спостерігала не тільки Україна, а й увесь світ. І головне, що ніхто з представників вищих керівників висновків робити не збирається.
OBOZREVATEL проаналізував, як політики доводять Україну до істерики.
Усе під контролем
З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський, коли 18 лютого на брифінгу з приводу масових обстрілів на Донбасі, він раптово перейшов на тему коронавірусу.
Український глава досить емоційно відреагував на поширення інформації про абсолютну безпорадність влади в боротьбі з новим вірусом і заклики блокувати евакуацію.
Володимир Зеленський
За словами Зеленського, деякі ЗМІ поширили дезінформацію, що для прийому евакуйованих українців нічого не готово, на що він з упевненістю заявив: "Є кілька варіантів, і ми повністю готові".
Крім того, він звинуватив деякі політичні сили в підбурюванні людей до перекриття доріг, про що йому доповіли правоохоронні органи, і пригрозив привезти українців до них додому.
"А з приводу цих політичних "товаришів" хочу вам сказати правду: якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян – а ми обов'язково їх привеземо додому, тому що це наш обов'язок конституційний і просто людський – я особисто привезу наших громадян у Конча-Заспу в їх особняки!" – сказав він, запевнивши, що ситуація з вірусною загрозою перебуває під "повним контролем" української влади.
Володимир Зеленський
Контролю немає
Як виявилося, не все так райдужно, як уявляв собі президент. Можливо, посил про Конча-Заспу і зайшов його виборцям, але як тільки стала просочуватися інформація про те, що евакуйованих повезуть на карантин у санаторій у Нових Санжарах, ситуація повністю дестабілізувалася.
У паніці люди вийшли на вулиці, і за допомогою своїх авто і шин стали перекривати дорогу. Для охорони правопорядку на місце відправили поліцію і загони Нацгвардії, на дороги викотили навіть БТРи.
На тлі сутичок у Санжарах в Україну летів літак з евакуйованими українцями, який повинен був приземлитися в харківському аеропорту о 8:10 ранку. Через сильний туман у місті, літак годину кружляв над Харковом і в підсумку полетів у Київ на дозаправку.
Сутички в Нових Санжарах
REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Тим часом у Нових Санжарах тривали сутички місцевих жителів із поліцією, а до влади стало доходити, що одні лише гучні гасла "це наші громадяни, і ми їх врятуємо" жодним чином не заспокоюють людей.
За два тижні підготовки влада так і не спромоглися розповісти народу про конкретні заходи обережності під час евакуації, що буде робитися по прибуттю українців, куди їх повезуть, які умови і головне, що робиться для того, щоб убезпечити самих евакуйованих і місцевих жителів від імовірного витоку вірусу. До останнього навіть ніхто не знав, де ж будуть розміщувати людей на карантин.
"Заходи безпеки – безпрецедентні. Зробили все можливе і неможливе, щоб гарантувати непотрапляння вірусу в Україну. Кілька громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була трохи підвищена температура. Всі, хто піднявся на борт, – у задовільному стані", – заявив Зеленський, коли в Санжарах ситуація вже загострювалася до межі.
Санжари
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Санжари
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Снжари
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Піар був, стратегії не було
Історія в Санжарах закінчилася проривом автобусів з евакуйованими через протестувальників, які закидали транспорт камінням, розбивши кілька шибок. Від паніки не врятував навіть приїзд у місто міністра МВС Арсена Авакова, міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької і прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Арсен Аваков, Олексій Гончарук та Зоряна Скалецька
УНІАН
Будучи на емоціях, люди слабо чули запевнення чиновників у тому, що жодної небезпеки для них евакуйовані українці не несуть, і загалом, незважаючи на дику поведінку, частково причини для неї створила сама влада.
Протестувальники розбили вікна в автобусах
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Відсутність цілковитої комунікації з людьми з боку політиків і чиновників, явна відсутність чіткої стратегії призвели до такого результату. Замість того, щоб морально підготувати людей, Гончарук рапортує про успішну евакуацію.
Олексій Гончарук
"Операція є фактично безпрецедентною в історії України, оскільки подібні заходи фактично організовуються вперше. Звичайно, неможливо прорахувати всі сценарії, але я впевнений, що за наявних обставин усі служби спрацювали добре", – сказав він.
У найкритичніший для людей момент міністерка Скалецька, чиєю головною турботою має бути охорона здоров'я нації, тільки до вечора ризикнула відвідати Нові Санжари, де і був влаштований черговий піар.
Глава МОЗ заявила, що залишиться на двотижневому карантині разом з евакуйованими громадянами. І це на тлі наростаючої в країні паніки через імовірність появи корановірусу Covid-19 в Україні, коли міністерка повинна займатися забезпеченням необхідного обладнання та препаратів і розробляти плани швидкого реагування в разі погіршення ситуації. І вже тим більше напередодні настання другого етапу медичної реформи, яка розпочнеться 1 квітня цього року. Там роботи у міністра дуже багато
Зоряна Скалецька
"РБК"
Навіть наступного дня влада не визнала, що ситуація в Нових Санжарах розігралася не в останню чергу через їх безвідповідальність. Всю провину просто переклали на людей. Володимир Зеленський порівняв те, що відбувається, із Середньовіччям.
"Ми постійно говоримо, що Україна – це Європа. Так ось учора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми – Європа епохи Середньовіччя, на жаль", – заявив президент України.
А Олексій Гончарук звинуватив у всьому інформаційні війни. Він наголосив, що події, які відбулися напередодні в Нових Санжарах, є наслідком, зокрема, й інформаційної війни, яка триває по відношенню до України "і зсередини, і зовні".
А поки кожен намагається звалити провину на когось або щось, світові ЗМІ вже подали інформацію по-своєму.
"Сотні поліцейських у шоломах, поліцейські фургони і бронетранспортер були відправлені туди для підтримки порядку. У сторону поліції періодично несеться "ганьба вам", – описує обстановку Reuters.
"Евакуйовані в масках, змучені довгою подорожжю, дивилися в розбиті вікна автобуса, коли він повільно їхав під поліцейським супроводом", – пише The Guardian.
"Жителі незадоволені тим, що наше місто приймає цих людей", – цитує Forbes слова місцевого жителя.
Реакція світових ЗМІ на події в Нових Санжарах
"Евакуація людей з Уханя була оточена секретами, чутками і розгубленістю. Влада до прибуття пасажирів не змогла ефективно повідомити про відсутність небезпеки і тримала пункт призначення в секреті. Те, що літак із Китаю спочатку полетів у напрямку харківського аеропорту на сході України й облетів його, викликало сум'яття і спекуляції в соціальних мережах", – пише Forbes.
"Українці глибоко не довіряють своєму уряду, оскільки країна страждає від корупції і має слабку систему охорони здоров'я. Країна також боролася з епідемією кору на тлі небажання деяких вакцинувати себе і своїх дітей", – пише Deutsche Welle.
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