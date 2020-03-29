Петиція про призначення Супрун міністеркою охорони здоров'я зібрала 25 тисяч підписів

Петиція на сайті президента України Володимира Зеленського про призначення Уляни Супрун на посаду голови МОЗ набрала 25 тисяч необхідних підписів.

Станом на вечір неділі, 29 березня, цю пропозицію підтримали 25 385 осіб. Вона була опублікована 23 березня. Тепер на петицію повинен відповісти Зеленський.

Авторка петиції Олена Лосик вважає, що через пандемію нового коронавірусу COVID-19 Україні на посаді міністра охорони здоров'я "потрібен фахівець такого рівня", як Супрун.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Супрун запропонували повернути на посаду голови МОЗ Колаж

За словами авторки, медицина в країні нібито могла б бути в кращому стані, "якби уряд не блокував реформи", розпочаті Супрун.

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, станом на 10:00 неділі, 29 березня, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні вже досягла 418.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!