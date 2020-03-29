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29 березня • оновлено в 21:42
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Петиція про призначення Супрун міністеркою охорони здоров'я зібрала 25 тисяч підписів

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Петиція на сайті президента України Володимира Зеленського про призначення Уляни Супрун на посаду голови МОЗ набрала 25 тисяч необхідних підписів.

Станом на вечір неділі, 29 березня, цю пропозицію підтримали 25 385 осіб. Вона була опублікована 23 березня. Тепер на петицію повинен відповісти Зеленський.

Авторка петиції Олена Лосик вважає, що через пандемію нового коронавірусу COVID-19 Україні на посаді міністра охорони здоров'я "потрібен фахівець такого рівня", як Супрун.

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За словами авторки, медицина в країні нібито могла б бути в кращому стані, "якби уряд не блокував реформи", розпочаті Супрун.

Петиція про призначення Супрун міністеркою охорони здоров'я зібрала 25 тисяч підписів

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, станом на 10:00 неділі, 29 березня, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні вже досягла 418.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Петиції Президенту України Коронавірус
Особи
Уляна Супрун Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я політика
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Тарас Бор
Тарас Бор
Людоньки,ви єбанулись?
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Перемога скоро
Перемога скоро
Мы всей Лахтой подписали. Троекратный СУГС! :))
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
ДБ БЛ. Что тут скажешь?
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