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24 травня • оновлено в 07:28
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Перший в Україні McDonalds відкрився 23 роки тому: як виглядав та скільки коштував бургер. Фото

1.4т
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Рівно 23 роки тому, 24 травня 1997 року, в Києві відкрився перший в Україні ресторан "Макдональдс". Наша країна стала 102-ю за рахунком, куди прийшов знаменитий фастфуд.

Перший заклад мережі в Україні розташовувався біля станції метро "Лук'янівська", ще п'ять ресторанів McDonalds було відкрито протягом року.

Перший в Україні "Макдональдс", Лук'янівка, Київ, 24 травня 1997 року

Перший в Україні "Макдональдс", Лук'янівка, Київ, 24 травня 1997 року

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Так, буквально наступного дня ще один ресторан відкрився на Севастопольській площі; влітку і восени McDonald's з'явився на Хрещатику, Поштовій площі та біля станції метро Лівобережна.

За спогадами очевидців, з самого ранку в день відкриття першого в Україні "Макдональдса" біля закладу вишикувалася величезна черга з сімей, студентів, пенсіонерів. Дехто, хто не встиг купити новинку протягом дня, залишився ночувати біля входу, щоб вранці потрапити першим.

Один з найперших McDonalds у Києві на вулиці Драйзера, 1997 рік

Один з найперших McDonalds у Києві на вулиці Драйзера, 1997 рік

facebook.com/kievtypical

Один з найперших McDonalds у Києві на вулиці Драйзера, 1997 рік

Один з найперших McDonalds у Києві на вулиці Драйзера, 1997 рік

facebook.com/kievtypical

Черга трималася ще тиждень, а кияни скуповували гамбургери десятками. Тоді ці булочки коштували близько 2 гривень, а біг-мак – близько 7 гривень.

Зазначимо, 1997 рік був досить стабільним у плані економіки. Так, це був перший рік, коли долар і на початку, і в кінці року офіційно коштував близько 1,9 грн.

Курс валют в 1997 році

Курс валют в 1997 році

"Сегодня"

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як 1990 року в СРСР вперше відкрився ресторан McDonalds. Бургер там коштував космічних за нинішніми мірками грошей – 3,75 рубля (стільки ж коштував проїзний в метро на місяць). Всього в день відкриття McDonald's обслужив близько 30 тисяч осіб.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
новини України
Місце
Україна Київ
Теги
McDonald's економіка фаст фуд їжа Історія України Історія
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