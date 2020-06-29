Перший місяць літа в Україні закінчиться дощами: синоптикиня дала прогноз

В Україні перший місяць літа закінчиться похмурою погодою. У вівторок, 30 червня, очікуються дощі та грози.

Такий прогноз дала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, 30 червня до країни завітає атмосферний фронт, який рухається із заходу Європи (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

"Найближчої ночі грозові дощі, подекуди сильні зливи, шквали та локальний град пройдуть у західних областях України. Вдень 30 червня фронт посунеться східніше, і дощі з грозами та супутними посиленими явищами – зливами, шквалами і градом – очікуються вже вздовж смуги: Чернігівщина, Київщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина до Одеської області", – написала Діденко.

Синоптикиня відзначила, що дощі та грози також будуть у Криму, невеликі опади ймовірні у денні години на Луганщині та в Приазов'ї.

"У Харківській області, у Дніпрі з районами, на Миколаївщині, Херсонщині, у більшості районів Донеччини та Запоріжжя суттєві опади – навряд", – додала вона.

За словами Діденко, температура повітря 30 червня протягом дня підніметься до +26...+32 градусів, лише на заході буде свіжіше – близько +23...+27 градусів. У Києві у вівторок вдень передбачається дощ із грозою, також імовірний потужний вітер та град.

Погода в Україні 30 червня Facebook/Наталія Діденко

Погода в Україні 30 червня Facebook/Наталія Діденко

Пост Діденко Скріншот

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