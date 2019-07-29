"Перший член екіпажу!" В Україну повернули улюбленицю полонених моряків

Окупанти Криму повернули собаку Джессі, яка перебувала на борту українського буксира "Яни Капу" під час його захоплення росіянами біля Керченської протоки в листопаді 2018 року.
Як повідомляється на сторінці "Крим. Реалії" у Facebook, переговори про те, як повернути чотирилапого друга полонених українських моряків, велися протягом чотирьох місяців. У підсумку вони увінчалися успіхом, і собаку віддали родині моряка Сергія Чуліби в Херсонську область.
Радісною новиною поділився і адвокат українських Героїв Микола Полозов. "Перший член екіпажу "Яни Капу" повернувся додому!" – оптимістично написав він, додавши, що про це з самого початку полону просили українські моряки.
Собака Джесі
"Крим. Реалії"
Собака Джесі
"Крим. Реалії"
Собака Джесі
"Крим. Реалії"
Собака Джесі
"Крим. Реалії"
У свою чергу журналістка Олександра Єфименко розкрила подробиці "операції" з повернення Джессі.
"Про собаку: почуває вона себе прекрасно. Їй були зроблені всі необхідні процедури і щеплення, оформили необхідні документи. Вела вона себе теж прекрасно. Якщо не брати до уваги одного укусу, двох подряпин на моїй руці, шматка обдертих шпалер і пожований плінтус в кімнаті. Але все це такі дрібниці в порівнянні з тим, що вона нарешті буде вдома, а моряки перестануть переживати за свого улюбленця. Коротше кажучи, початок покладено, якщо ви розумієте про що я", – пише вона.
Також фото вірної пухнастої подруги полонених моряків опублікувала на своєму Telegram-каналі і скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва.
"Собака на ім'я Джессі з буксира ВМС України "Яни Капу", затримана разом з 24 українськими військовими моряками, повернута на Батьківщину. До цього вона знаходилася у Кримському ФСБ (у прикордонників)", – сказано в пості.
Telegram-канал Скабєєвої
"Крим. Реалії"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків зазанали поранень. Зараз вони знаходяться в московській в'язниці: їх судять за "незаконний перетин державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплених кораблі.
Але прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається звільняти моряків і його позиція залишиться незмінною до рішення суду в Росії.
Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив моряків під вартою. На початку липня слідство висунуло їм остаточні звинувачення.
Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив упевненість, що Росія звільнить українців "найближчим часом", просто Володимир Путін спробує отримати за це якомога більше політичних преференцій.
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