"Перший член екіпажу!" В Україну повернули улюбленицю полонених моряків

Окупанти Криму повернули собаку Джессі, яка перебувала на борту українського буксира "Яни Капу" під час його захоплення росіянами біля Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Як повідомляється на сторінці "Крим. Реалії" у Facebook, переговори про те, як повернути чотирилапого друга полонених українських моряків, велися протягом чотирьох місяців. У підсумку вони увінчалися успіхом, і собаку віддали родині моряка Сергія Чуліби в Херсонську область.

Радісною новиною поділився і адвокат українських Героїв Микола Полозов. "Перший член екіпажу "Яни Капу" повернувся додому!" – оптимістично написав він, додавши, що про це з самого початку полону просили українські моряки.

Собака Джесі "Крим. Реалії"

Собака Джесі "Крим. Реалії"

Собака Джесі "Крим. Реалії"

Собака Джесі "Крим. Реалії"

У свою чергу журналістка Олександра Єфименко розкрила подробиці "операції" з повернення Джессі.

"Про собаку: почуває вона себе прекрасно. Їй були зроблені всі необхідні процедури і щеплення, оформили необхідні документи. Вела вона себе теж прекрасно. Якщо не брати до уваги одного укусу, двох подряпин на моїй руці, шматка обдертих шпалер і пожований плінтус в кімнаті. Але все це такі дрібниці в порівнянні з тим, що вона нарешті буде вдома, а моряки перестануть переживати за свого улюбленця. Коротше кажучи, початок покладено, якщо ви розумієте про що я", – пише вона.

Також фото вірної пухнастої подруги полонених моряків опублікувала на своєму Telegram-каналі і скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва.

"Собака на ім'я Джессі з буксира ВМС України "Яни Капу", затримана разом з 24 українськими військовими моряками, повернута на Батьківщину. До цього вона знаходилася у Кримському ФСБ (у прикордонників)", – сказано в пості.

Telegram-канал Скабєєвої "Крим. Реалії"

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