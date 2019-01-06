Перше сонячне затемнення у 2019 році: з'явилися дивовижні фото

У неділю, 6 січня 2019 року, у Різдвяний святвечір, о 3:42 за київським часом відбулося часткове сонячне затемнення. Воно сталося на 15 градусах Козерога.

У день затемнення не рекомендується починати нічого важливого, так як воно підсилює найменші негативні фактори вібрацій дня, у який відбувається.

6 січня також прогнозуються магнітні збудження, близькі до магнітної бурі першого рівня, яка позначається на самопочутті людей, що страждають серцево-судинними захворюваннями.

OBOZREVATEL пропонує подивитися перші фото сонячного затемнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після Нового року, у січні 2019-го, українців чекають кілька магнітних бур, тому метеочутливим людям потрібно бути обережними.