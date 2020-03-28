У Запорізькій області шоста людина в Україні видужала від коронавірусу COVID-19.

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Як повідомив у Facebook голова Запорізької ОДА Віталій Турінок, це одужання для області перше.

"Радісна звістка для всієї Запорізької області! Перше одужання (в області) від COVID-19!" – написав він.

В Україні шоста людина вилікувалася від коронавірусу

За його словами, в суботу, 28 березня, з обласної інфекційної лікарні виписали жінку, яка захворіла 15 березня. Перед тим вона повернулася з Єгипту.

"Відбулася виписка при клінічному здоров'ї і двох негативних результатах ПЛР дослідження на коронавірус", – додав Турінок.

За офіційними даними, станом на 28 березня в Україні 311 людей хворі на коронавірус, померли – 8, вилікувалися – 6 людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, люди, які пережили коронавірус, описали перші симптоми захворювання. Як виявилося, вони можуть бути різні, але у всіх хвороба починається як респіраторне захворювання.

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