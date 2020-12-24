Перша парафія УГКЦ в Україні вирішила святкувати Різдво 25 грудня

Перша парафія Української греко-католицької церкви вирішила перейти до святкування Різдва 25 грудня (саме в цю дату його відзначає більша частина християнського світу).

Як пише "Західний кур'єр", на нову дату святкування Різдва перейшла церква Найсвятішого Серця Христа Чоловіколюбця в Івано-Франківську. За кордоном же дозвіл на перехід до григоріанського календаря вже отримали греко-католики Португалії та Італії.

Тим часом патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) в коментарі OBOZREVATEL зазначив, що його церква не нав'язуватиме вірянам нових традицій примусово, а чекатиме, поки вони самі дозріють до цього. "Нехай віряни самі вирішують, чи переходити на святкування 25 грудня", – сказав він, нагадавши, що наразі більшість греко-католиків в Україні разом із ПЦУ святкують Різдво 7 січня.

Також юліанського календаря дотримуються Російська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви.

Як пише "Радіо Свобода", українські греко-католики, які на початку ХХ століття жили на територіях, що входили до складу Польщі, не перейшли на григоріанський календар з політичних міркувань. Так вони намагалися зберегти українські традиції та зв’язок зі своїми співвітчизниками, котрі опинилися під владою СРСР.

Як повідомляв OBOZREVATEL: