Пережив полон "ДНР": на Вінниччині помер відомий воїн АТО

Ветеран АТО Роман Савков із Шаргорода Вінницької області помер 11 листопада через наслідки полону у терористів "ДНР".

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Лілія Рагуцька. Герою було всього 30 років, на Донбасі він воював проти окупантів у лавах 92-ї ОМБр ЗСУ.

Роман Савков Facebook Лілії Рагуцької

"19 липня 2017 року під Красногорівкою потрапив у полон. Тоді в бою троє побратимів Романа загинули. А він сам із важким пораненням опинився у Макіївській колонії. Витягнути Романа вдалося лише 24 січня 2018 року. З набутим у полоні цукровим діабетом, ліків від якого йому окупанти не давали. На момент звільнення колись досить міцний хлопець важив всього 50 кг. Він так і не зміг вибратися", – написала Рагуцька.

Журналістка наголосила, що Савков став жертвою вбивства окупантів, нехай і відтермінованого у часі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Савкова звільнили з полону терористів у січні 2018 року. Його зустрічав п'ятий президент України Петро Порошенко.

Воїна обміняли на жінку, засуджену в Україні за злочини проти країни і помилувану президентом. Вона була засуджена за вбивство двох бійців Нацгвардії гранатою.

Нагадаємо, Савков розповідав про жахливі умови утримання у полоні у бойовиків. Там він схуд на 30 кілограмів.

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