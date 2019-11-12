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12 листопада • оновлено в 11:14
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Пережив полон "ДНР": на Вінниччині помер відомий воїн АТО

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Ветеран АТО Роман Савков із Шаргорода Вінницької області помер 11 листопада через наслідки полону у терористів "ДНР".

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Лілія Рагуцька. Герою було всього 30 років, на Донбасі він воював проти окупантів у лавах 92-ї ОМБр ЗСУ.

Роман Савков

Роман Савков

Facebook Лілії Рагуцької

"19 липня 2017 року під Красногорівкою потрапив у полон. Тоді в бою троє побратимів Романа загинули. А він сам із важким пораненням опинився у Макіївській колонії. Витягнути Романа вдалося лише 24 січня 2018 року. З набутим у полоні цукровим діабетом, ліків від якого йому окупанти не давали. На момент звільнення колись досить міцний хлопець важив всього 50 кг. Він так і не зміг вибратися", – написала Рагуцька.

Журналістка наголосила, що Савков став жертвою вбивства окупантів, нехай і відтермінованого у часі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Савкова звільнили з полону терористів у січні 2018 року. Його зустрічав п'ятий президент України Петро Порошенко.

  • Воїна обміняли на жінку, засуджену в Україні за злочини проти країни і помилувану президентом. Вона була засуджена за вбивство двох бійців Нацгвардії гранатою.

  • Нагадаємо, Савков розповідав про жахливі умови утримання у полоні у бойовиків. Там він схуд на 30 кілограмів.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Лілія Рагуцька
Місце
Україна Вінниця
Теги
АТО ДНР
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lykin vasa
lykin vasa
а эта рогульская ,что не в курсе,что диабет наследственный а не инфекционный?Может ляпнула бы за одно,как его Супрун от диабета лечила?
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