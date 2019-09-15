"Перевищення краси": дружина Зеленського викликала ажіотаж фото з Куніс

Президент України Володимир Зеленський його дружина Олена зустрілися в неформальній обстановці з парою голлівудських акторів – Мілою Куніс і Ештоном Кутчером.

Про це розповіла в Instagram перша леді України, показавши фото, що викликали ажіотаж у мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Приємне знайомство, жвава розмова і справжнє задоволення від спілкування", – написала Зеленська.

Зеленський з дружиною зустрілися з Куніс і Кутчером Instagram Олени Зеленської

Користувачі прийшли в захват від фото. "Дві улюблених леді на одному фото", "Олена Зеленська і Міла Куніс на одному фото – це перевищення норми краси", "Красиві люди", – написали в коментарях.

Відзначимо, Куніс родом з України, і вона приїхала до Києва разом зі своїм чоловіком, щоб виступити на форумі Ялтинської Європейської стратегії. В рамках заходу і відбулася її зустріч з українським президентом.

Зеленський також поділився подробицями спілкування в Facebook. "Сьогодні зустрівся з уродженкою України Мілою Куніс і актором і продюсером Кутчером. Мали плідну бесіду про кіно, зокрема про розвиток української кіноіндустрії, а також про шляхи залучення інвестицій в неї, особливо з огляду на те, що наша країна зробила перший вагомий крок до впровадження системи rebates", – написав президент.

Як зазначила в спілкуванні з журналістами Куніс, президент України – цікава, розумна і віддана справі людина. Вона з ним розмовляла про політику, технології, гендерну рівність, перетворення України на туристичний привабливу країну.

Кутчер же в свою чергу висловив припущення про можливість для України стати технологічною наддержавою. Крім того, він похвалив Зеленського і його дружину Олену за хорошу англійську мову.

Зеленський з дружиною зустрілися з Куніс і Кутчером Instagram Олени Зеленської

Зеленський з дружиною зустрілися з Куніс і Кутчером Instagram Олени Зеленської

Зеленський з дружиною зустрілися з Куніс і Кутчером Instagram Олени Зеленської

Зеленський з дружиною зустрілися з Куніс і Кутчером Instagram Олени Зеленської

Зеленський з дружиною зустрілися з Куніс і Кутчером Instagram Олени Зеленської

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Куніс виступила на форумі YES, зробивши зворушливу заяву про війну в Україні.

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