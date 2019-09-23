Перевірка пивом: в мережу потрапило відео видовищного тесту українського танка

На Львівському бронетанковому заводі провели оригінальний тест стабілізатора гармати танка, який вперше випробували в Німеччині.

Його суть полягає в тому, щоб келих з пивом втримався на краю ствола і не пролився під час руху бойової машини. При цьому танк виконує складні маневри. Відео випробування опублікував на своїй сторінці у Facebook танкіст ЗСУ і учасник війни на Донбасі Олексій Бобовников (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Найправильныша перевірка роботи стабілізатора пухи – це пивом. Напевно, багато хто бачив, як це робили німці, але у Львові з нашими танками зробили не гірше", – написав захисник України.

Танк ЗСУ Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше світові актори і спортсмени взяли участь у флешмобі #bottlecapchallenge, який захопив мережу. Суть полягає в тому, щоб на розвороті ногою відкрити пляшку, не розбивши її.

Однак військовослужбовці ЗСУ придумали нову альтернативу Bottle Cap Challenge, використовуючи для виконання його умов БМП і зенітні установки.

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