Переведення годинника на зимовий час в Україні: з'явилося пояснення про графік поїздів

З 25 жовтня поїзди в Україні курсуватимуть за зимовим часом після переведення годинників 2020.

Час відправлення та прибуття поїздів в квитках "Укрзалізниці" зазначено вже з урахуванням цього переходу, передає "Інформатор".

У посадочних документах враховується вже відкоригований графік руху пасажирських і приміських поїздів.

"Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто буде зустрічати на вокзалі друзів або гостей в неділю, варто бути уважними і своєчасно привести в відповідність час свого годинника", – відзначили в "Укрзалізниці".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, переведення годинників на зимовий час в 2020 році в Україні відбудеться о 04:00 в останню неділю жовтня – в ніч з 24 на 25 жовтня. Так, стрілки потрібно буде перевести на одну годину назад.