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11 вересня • оновлено в 00:17
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Переселенці втрапили в базу "Миротворця" за план "прориву" в Луганськ

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Троє переселенців з Донбасу Андрій Шаповалов, Денис Денищенко і Антон Волохов, які заявили про намір відправитися в окупований Луганськ на День міста, потрапили в базу "Миротворця".

Їх дані з'явилися на сайті у вівторок, 10 вересня.

"9 вересня 2019 роки три чуваки вирішили пропіаритися. І під гаслом, що начебто сумують того, що 5 років не були вдома, публічно заявили, що поїдуть на День міста в Луганськ. У Центрі "Миротворець" розбираються в інформаційно-психологічних операціях і, як би вони не маскувалися за будь-яким гаслами, наші співробітники їх легко вираховують. Тому, не треба нам локшину вішати на вуха, чуваки. Ласкаво просимо в Чистилище", – відзначили в "Миротворці".

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Переселенці втрапили в "Миротворець" за план "прориву" в Луганськ

Переселенці втрапили в "Миротворець" за план "прориву" в Луганськ

Скріншот з відео

Переселенці втрапили в базу "Миротворця" за план "прориву" в Луганськ

При цьому, адміністратор сайту запевнив, що дана санкція була застосована не за те, "що вони хотіли додому, а за свідому маніпуляцію і участь в інформаційно-пропагандистській акції в інтересах ворога".

Переселенці втрапили в базу "Миротворця" за план "прориву" в Луганськ

Скріншот

Переселенці втрапили в базу "Миротворця" за план "прориву" в Луганськ

Скріншот

Переселенці втрапили в базу "Миротворця" за план "прориву" в Луганськ

Скріншот

Переселенці втрапили в базу "Миротворця" за план "прориву" в Луганськ

Скріншот

Денищенко відреагував на включення в базу "Миротворця" в Facebook. "Це успіх, мені здається, що робити, там націоналіст, тут сепаратист", – написав він.

Депутат також анонсував громадянську ініціативу "МОСТ". Її учасників він закликав поїхати в Луганськ. "Зробимо це разом", – написав Денищенко.

Нагадаємо, ідея переселенців поїхати в Луганськ викликала бурхливі суперечки в мережі. Відзначимо, що Шаповалов – менеджер телеканалу "UA: Донбас", Денищенко – депутат Рубіжанської міськради, а Волохов – начальник управління молоді та спорту в Луганській обласній державній адміністрації. Перебування на окупованій території може бути небезпечним для представників української влади і ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Денищенко заявив, що вважає пропуск для перетину лінії розмежування порушенням Конституції.

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Особа
Денис Денищенко
Місце
Україна
Теги
сайт Миротворець переселенці
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Шлем фейта надевают на голову и видят в нем видения
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