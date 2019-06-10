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"Перервали лікування, щоб похоронити друга": українців вразила історія Героїв ООС

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До лікарні імені Мечникова у Дніпрі 7 червня доправили одразу 10 важко поранених воїнів ООС. Однак половина з них, незважаючи на складні травми, перервали лікування, щоб поїхати на похорон друга, який загинув у них на очах.

Зворушливою історією поділився на своїй сторінці у Facebook головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

"Герої зберігають свободу життям. У п'ятницю, 7 червня, в Мечникова з борта доправлено 10 поранених. Усі кращі лікарі провели вихідні з ними. Вони отримали поранення в населеному пункті Новолуганське. Міцні, спортивні, в очах моторошна туга за загиблим другом. Вони спробували війну сповна", – пише він.

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Воїни ЗСУ

Укрінформ

Риженко також розповів про характер поранень в українських захисників, яких привезли в лікарню. Так, наприклад, 22-річний Андрій із Сум отримав осколкове поранення грудної клітини. У нього пробито праву легеню, зламані ребра, акубаротравма, множинні сліпі поранення. Ще один юний Герой, 24-річний Левко зі Львова, має множинні осколкові поранення плеча і стегна, контузію. Обидва хлопці перебувають у реанімації.

"В інших – контузія і акубаротравма. Сьогодні вранці п'ятеро з них переривають лікування, щоб поховати друга, він загинув у них на очах", – розповів Риженко.

У коментарях під постом українці висловлюють слова співчуття захисникам, які втратили побратима, і дякують лікарям за врятовані життя українських воїнів. Крім того, пост Риженка всього за декілька годин зібрав майже 700 реакцій і приблизно 150 репостів.

"Перервали лікування, щоб похоронити друга": українців вразила історія Героїв ООС

"Перервали лікування, щоб похоронити друга": українців вразила історія Героїв ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня під час прицільного артилерійського вогню на Світлодарській дузі загинули двоє бійців спецпідрозділу "Азов" – Дмитро Пругло ("Круглий") цз Полтави і Максим Олексюк ("Максон") із Козятина Вінницької області.

Нагадаємо: раніше Риженко розповів як у лікарні імені Мечникова дивом врятували воїна, який потрапив до них у важкому стані. Куля пробила йому око, пройшла через серединні структури головного мозку і зупинилася біля потиличної кістки черепа.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Особа
Сергій Риженко
Місце
Україна
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