Чи можуть в Україні перенести святкування Пасхи: Епіфаній дав пояснення

Можливість перенесення дат так званих перехідних релігійних свят в Україні, як Великдень або Трійця, не обговорювалася.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Вперше про це чую... Тому що в православній церкві загалом, не тільки в ПЦУ, існують певні механізми, за допомогою яких ми визначаємо саме святкування Великодня та інших перехідних свят", – відповів церковник на запитання журналістки.

Митрополит Епіфаній Колаж

"Це питання навіть немає необхідності обговорювати, тому що це неможливо", – додав він.

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Нагадаємо, в інтерв'ю Епіфаній підкреслив: у майбутньому Православна церква України перейде на григоріанський календар, і тоді всі церковні свята будуть перенесені.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.

У Православній церкві України загалом підтримали ініціативу предстоятеля, але вказали на можливі негативні наслідки.

Зі свого боку Епіфаній зазначив, що головна небезпека перенесення дати святкування Різдва полягає в тому, що цим може скористатися Московський патріархат.

Незабаром Епіфаній заявив, що ПЦУ має намір не тільки перенести дату Різдва з 7 січня на 25 грудня, але і провести реформу церковного календаря.

З'ясувалося, що більшість громадян України негативно ставляться до ініціативи перенести свято.

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