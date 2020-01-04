Чи можуть в Україні перенести святкування Пасхи: Епіфаній дав пояснення

Можливість перенесення дат так званих перехідних релігійних свят в Україні, як Великдень або Трійця, не обговорювалася.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Вперше про це чую... Тому що в православній церкві загалом, не тільки в ПЦУ, існують певні механізми, за допомогою яких ми визначаємо саме святкування Великодня та інших перехідних свят", – відповів церковник на запитання журналістки.
Митрополит Епіфаній
Колаж
"Це питання навіть немає необхідності обговорювати, тому що це неможливо", – додав він.
Дивіться відео з 7:38:
Нагадаємо, в інтерв'ю Епіфаній підкреслив: у майбутньому Православна церква України перейде на григоріанський календар, і тоді всі церковні свята будуть перенесені.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.
У Православній церкві України загалом підтримали ініціативу предстоятеля, але вказали на можливі негативні наслідки.
Зі свого боку Епіфаній зазначив, що головна небезпека перенесення дати святкування Різдва полягає в тому, що цим може скористатися Московський патріархат.
Незабаром Епіфаній заявив, що ПЦУ має намір не тільки перенести дату Різдва з 7 січня на 25 грудня, але і провести реформу церковного календаря.
З'ясувалося, що більшість громадян України негативно ставляться до ініціативи перенести свято.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".