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4 січня • оновлено в 20:12
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Чи можуть в Україні перенести святкування Пасхи: Епіфаній дав пояснення

2.7т
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Можливість перенесення дат так званих перехідних релігійних свят в Україні, як Великдень або Трійця, не обговорювалася.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив глава Православної церкви України митрополит Епіфаній (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Вперше про це чую... Тому що в православній церкві загалом, не тільки в ПЦУ, існують певні механізми, за допомогою яких ми визначаємо саме святкування Великодня та інших перехідних свят", – відповів церковник на запитання журналістки.

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Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

Колаж

"Це питання навіть немає необхідності обговорювати, тому що це неможливо", – додав він.

Дивіться відео з 7:38:

Нагадаємо, в інтерв'ю Епіфаній підкреслив: у майбутньому Православна церква України перейде на григоріанський календар, і тоді всі церковні свята будуть перенесені.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
свята
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
видео Великдень перенос Різдва релігія Православна церква України
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