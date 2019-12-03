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3 грудня • оновлено в 20:38
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В Україні можуть перенести Різдво: ПЦУ озвучила вердикт

21.1т
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У Православній церкві України загалом підтримали заяву предстоятеля Митрополита Епіфанія про можливе перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, але лише за умови згоди на це суспільства.

Відповідний пост з'явився на сторінці пресслужби ПЦУ в Facebook. Українців закликали не поспішати з такими рішеннями до повного об'єднання вірян.

"Говорячи про Різдво Христове, нагадаємо, що ні Євангеліє, ні взагалі Передання Церкви не подає нам "точного дня народження" Спасителя, тому що головним у святкуванні є не його дата, а зміст шанованої нами події. Тобто, Церква святкує не "день народження" Господа нашого Ісуса Христа, а подію Його народження", – зазначили в ПЦУ.

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Водночас наголошується, що перенесення Різдва призведе до повного реформування церковного року, що може мати негативні наслідки.

"Історія календарних реформ у Церкві знає і успішні, і драматичні приклади, які слід враховувати, обговорюючи це питання в контексті Української Церкви. Тому що в низці церков після введення реформи виникли розділення, часом не подолані й досі. Пам'ятайте, що першочергова мета ПЦУоб'єднати всіх православних нашої країни навколо Київського престолу. Тому що це відповідає церковній традиції, канонічним правилам і прямо вказано як норма отриманого нами Томосу", – підкреслили в ПЦУ.

"Тому, безсумнівно, дискусії про календар триватимуть і в Церкві, і в суспільстві. Але важливо, щоб вони були доброзичливими й сприяли кращому розумінню календарного питання, а не просто розпалювали суперечки й ворожнечу", – резюмували в українській церкві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня. У мережі спалахнули суперечки через пропозицію предстоятеля ПЦУ.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
Православна церква України перенос Різдва Різдво
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вот и правильно по этому делу нужен риферендум!!с чего это мы православные должны праздновать с нечестью католической????
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1
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Артеллерист Моня, Впервые григорианский календарь, ориентированный по движению солнца, был введён папой римским Григорием XIII в католических странах 4 октября 1582 года взамен прежнего устаревшего юлианского. А на взбесившейся бензоколонке истоки, скрепы, сакральность, растёт фашизм, ненависть, отупение биомасс и желание жить по менее точному и древнему календарю...
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1
0
К. Алла
К. Алла
Нехристи из ПЦУ даже не знают, что надо говорить не об "уважении" Рождества, а о почтении.
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0
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Это украину уже не спасёт.
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5
5
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Великий Кормчий, ты изнуряешь себя..
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2
1

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