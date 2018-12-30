Перенесення Різдва в Україні: Єпіфаній сказав, як це буде

Питання про перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня буде вирішене після того, як надійде запит від більшості українського суспільства.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" повідомив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, підкресливши, що зараз ця тема є трохи болючою, оскільки не всі українці до кінця розуміють суть календарної реформи.

"Ми віримо в те, що в майбутньому... але це питання часу, коли українці в більшості будуть бажати святкувати Різдво Христове за новим стилем, то церква відповідно відгукнеться на цей запит українського суспільства. Але ми повинні розуміти, що зараз, починаючи будівництво єдиної помісної православної церкви, ми повинні уникати тих питань, які розділяють. Календарне питання зараз теж певною мірою може розділити українську церкву", — розповів Епіфаній.

Митрополит Епіфаній

Митрополит навів приклад Елладської Православної Церкви, де при переході на новий календар стався певний розкол у суспільстві, який спостерігається досі.

"Є ті, які не визнали календарної реформи і до сих пір перебувають, і живуть за церковним старим стилем. Тому ми повинні проводити реформи мудро, тверезо, виважено, переконуючи довести українському народу, чому потрібно робити так", — зазначив Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Епіфаній заявив, що більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським, календарем (25 грудня), і Україна також може до них приєднатися.

"Зараз передбачити, скільки потрібно років для цього, досить складно. Якщо церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем", — говорив митрополит.