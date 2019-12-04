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4 грудня • оновлено в 21:48
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Перенесення Різдва: священик ПЦУ запропонував "соломонове" рішення

2.2т
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Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м.Полтава) Олександр Дедюхін запропонував "соломонове рішення" питання про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

"Збирається релігійна громада і вирішує, за яким календарем ми живемо: за новоюліанським чи за юліанським", – написав він в блозі OBOZREVATEL.

На думку священика, для зміни церковного календаря слід передбачити перехідний період – 5-10 років. Він також не бачить проблеми в тому, щоб святкувати Різдво Христове двічі. "Хто мені заважає два рази відсвяткувати Різдво? Хто мені заважає два рази відсвяткувати день святого Миколая? Нехай мені більше подарунків принесе", – пожартував він.

Різдво 25 грудня

Різдво 25 грудня

Протоієрей нагадав, що уніфікований церковний календар – "досить пізній винахід". Довгий час в Православній церкви не було єдиних дат святкування, зокрема, Різдва і Великодня. "Чому б нам зараз не підійти до цього питання під іншим кутом зору і не дозволити людям, наприклад, постити відносно дати Різдва, яку вони приймають? Все це можна зробити – було б бажання", – заявив він.

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Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Різдво Різдвяний піст
Особа
Олександр Дедюхін
Місце
Україна
Теги
перенос Різдва Православна церква України
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