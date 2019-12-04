Перенесення Різдва: священик ПЦУ запропонував "соломонове" рішення

Протоієрей Православної церкви України, настоятель Свято-Миколаївського храму (м.Полтава) Олександр Дедюхін запропонував "соломонове рішення" питання про перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

"Збирається релігійна громада і вирішує, за яким календарем ми живемо: за новоюліанським чи за юліанським", – написав він в блозі OBOZREVATEL.

На думку священика, для зміни церковного календаря слід передбачити перехідний період – 5-10 років. Він також не бачить проблеми в тому, щоб святкувати Різдво Христове двічі. "Хто мені заважає два рази відсвяткувати Різдво? Хто мені заважає два рази відсвяткувати день святого Миколая? Нехай мені більше подарунків принесе", – пожартував він.

Різдво 25 грудня

Протоієрей нагадав, що уніфікований церковний календар – "досить пізній винахід". Довгий час в Православній церкви не було єдиних дат святкування, зокрема, Різдва і Великодня. "Чому б нам зараз не підійти до цього питання під іншим кутом зору і не дозволити людям, наприклад, постити відносно дати Різдва, яку вони приймають? Все це можна зробити – було б бажання", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL:

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.

У мережі розгорілися суперечки через цю пропозицію.

Пізніше в Православній церкві України загалом підтримали ініціативу предстоятеля, але вказали на можливі негативні наслідки.

З 2017 року день Різдва західної традиції - 25 грудня – є вихідним в Україні.

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