Перемогти Росію і повернути Крим: Епіфаній зробив побажання українцям на Новий рік

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав українців із Новим роком і побажав якнайшвидшого завершення війни та повернення окупованих Росією територій.
Таке звернення глава ПЦУ опублікував у Twitter: "З Новим роком, дорогі українці! Нехай всіх нас береже Господь".
"Нехай новий рік благості божої дарує нам надію на переможне завершення війни на Сході України, повернення анексованого Криму, а потім — настання миру на нашій багатостраждальній Батьківщині", — побажав митрополит.
митрополит Епіфаній
Скріншот
Нехай новий рік благості Божої дарує нам Надію на Переможне Завершення Війни на Сході України, повернення анексованого Криму, а відтак – Настанов світу на Нашій багатостраждальній Батьківщині.- Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 31 грудня 2018 р
Нехай усіх нас береже Господь!
З Новим роком, дорогі українці!
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що не поминає під час служби в церкві главу РПЦ патріарха Кирила через війну, яку розв'язала Росія.
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