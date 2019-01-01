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Перемогти Росію і повернути Крим: Епіфаній зробив побажання українцям на Новий рік

5.7тЧитати матеріал російською

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав українців із Новим роком і побажав якнайшвидшого завершення війни та повернення окупованих Росією територій.

Таке звернення глава ПЦУ опублікував у Twitter: "З Новим роком, дорогі українці! Нехай всіх нас береже Господь".

"Нехай новий рік благості божої дарує нам надію на переможне завершення війни на Сході України, повернення анексованого Криму, а потім — настання миру на нашій багатостраждальній Батьківщині", — побажав митрополит.

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митрополит Епіфаній

митрополит Епіфаній

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що не поминає під час служби в церкві главу РПЦ патріарха Кирила через війну, яку розв'язала Росія.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Тег
єдина церква
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
І мої побажання на 2019 рік: хай нечисть мокшанська згине з очей українців. І допоможе нам Господь.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ВСЁ ПО ВЫСОЦКОМУ: Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным, Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так: подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел! :-))))))
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Проходил мимо
Проходил мимо
Трубицын Александр, Там еще есть строки: "А за это друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом, Чикаго, много женщин и машин"
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Трубицын Александр, йди нах, чучело козломорде!
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Сложновато вернуть донецких туда, откуда их почти 5 лет обстреливают. В то, что восточные украинцы обстреливают сами себя, перестали верить самые упоротые.
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