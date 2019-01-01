Перемогти Росію і повернути Крим: Епіфаній зробив побажання українцям на Новий рік

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав українців із Новим роком і побажав якнайшвидшого завершення війни та повернення окупованих Росією територій.

Таке звернення глава ПЦУ опублікував у Twitter: "З Новим роком, дорогі українці! Нехай всіх нас береже Господь".

"Нехай новий рік благості божої дарує нам надію на переможне завершення війни на Сході України, повернення анексованого Криму, а потім — настання миру на нашій багатостраждальній Батьківщині", — побажав митрополит.

митрополит Епіфаній Скріншот

Нехай новий рік благості Божої дарує нам Надію на Переможне Завершення Війни на Сході України, повернення анексованого Криму, а відтак – Настанов світу на Нашій багатостраждальній Батьківщині.

Нехай усіх нас береже Господь!

З Новим роком, дорогі українці! - Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 31 грудня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що не поминає під час служби в церкві главу РПЦ патріарха Кирила через війну, яку розв'язала Росія.