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30 вересня • оновлено в 19:17
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"Передається крапельним шляхом": Мухарський поскаржився на русифікацію у Львові

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Український письменник, актор, телеведучий Антін Мухарський (Орест Лютий) заявив, що місто Львів піддалося значній русифікації.

Таку думку він висловив у ефірі програми "Без Гриму" на телеканалі "НТА". Ведуча пригадала, що раніше Мухарський написав на своїй сторінці у Facebook пост про це явище та запитала, чому так відбувається.

Шоумен відповів, що неодноразово помічав, як у закладах харчування в різних містах офіціанти між собою спілкувались українською, проте до клієнтів звертались російською.

Мухарський поскаржився на русифікацію у Львові

Мухарський поскаржився на русифікацію у Львові

За його словами, причиною є втрачені "можливості українізації покоління, народженого вже в вільній Україні", а також вплив російського медіапродукту.

"Він наче крапельно-вірусним шляхом передається. Це такий комплекс меншовартості усвідомлений чи неусвідомлений, "что все городские говорят на русском языке". І це дифузне явище, яке відбувається зонально. Бо справді у Львові стало цього набагато більше. Люди в магазинах, на касі, у сфері обслуговування все частіше звертаються до мене російською", – зазначив Мухарський.

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Він порівняв Львів на початку 2000-х років та зараз, а також заявив, що у столиці України – Києві – з’явилося більше української мови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському ТЦ "Аркадія", на вулиці Борщагівській 154а, спалахнув скандал через українську мову. Працівницю кав'ярні "Інтеграл кава" звинуватили у тому, що вона навідріз відмовилася розмовляти державною мовою, а згодом і обслуговувати клієнта.

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Особа
Антін Мухарський
Місце
Україна Львів
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Его не беспокоит тотальная коррупция и воровство? Даже на львовском бронетанковом заводе - в этом святом месте для военного времени.
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Ferat Bey
Ferat Bey
Антон Мухарский прав, в этом вопросе он не сгущает краски и не пиарится. Просто либертарианцы, либералы и другие СЛИШКОМ умные патриоты Украины не понимают, что такое "русский мир", поповско-советская Российская Империя, КГБ(ФСБ) и РПЦ. Они не видят и НЕ ХОТЯТ видеть объективную действительность. ******** Такая же ситуация происходит в Турции. Русские там уже вовсю строят "русский мир" с разрешения глубоко религиозного мудака Эрдогана, который решил, что он переиграет Россию, США и Европу и построит супер новую исламскую республику на бывших территориях Османской Империи. Но мало ли что решил этот самоуверенный глубоко религиозный баран. Реалии таковы, что через 50 лет "русский мир" проглотит Турцию и не подавится. Когда я говорю такое глубоко религиозным самоуверенным азербайджанцам, татарам и туркам, они смеются и не верят. Потому что они так же, не видят и НЕ ХОТЯТ видеть объективную действительность.******** Уже СЕЙЧАС на влиятельном турецком телевизионном канале первые места в рейтинге наиболее читаемых авторов первые места занимают Толстой и Достоевский. А самой популярной книгой является исторический роман «Ататюрк и его служение исламу». С ума сойти можно. Не правда ли? Зайдите на youtube, так там мерзкий мультик про русскую малолетнюю хамку «Маша и медведь» на турецком языке собирает уже больше 15 миллионов просмотров. А свои великолепные высококультурные турецкие НАЦИОНАЛЬНЫЕ мультфильмы для детей собирают только десятки тысяч просмотров. ******** К сожалению, как правило, чтобы до человека что-то дошло он должен или получить по мордам или его должны ограбить, обмануть, унизить… Но вот беда. Когда уже дали по мордам, когда отняли …, то уже поздно что-либо понимать. Такая же ситуация происходит с целыми нациями. Не доходит до многих наций, что они лезут прямо в пасть к русским, не доходит. А когда они останутся ни с чем, когда русские сядут им на шею и так придушат, что против них уже ничего не сделаешь, то тогда уже будет поздно что-либо понимать.
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Парадоксально идиотская страна. Пишут статьи о том, что русификация это плохо на русском языке, на русскоязычной версии сайта.
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Даун Влад
Даун Влад
Галушкин Петро, это позиция Мухарского. Или для вас мухарский и редакция одно и тоже?
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филипп филипыч
филипп филипыч
Галушкин Петро, мне пару дней назад один упоротый доказывал что русского языка не существует. причем спорил об этом со мной на русском!)))
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