"Передається крапельним шляхом": Мухарський поскаржився на русифікацію у Львові

Український письменник, актор, телеведучий Антін Мухарський (Орест Лютий) заявив, що місто Львів піддалося значній русифікації.

Таку думку він висловив у ефірі програми "Без Гриму" на телеканалі "НТА". Ведуча пригадала, що раніше Мухарський написав на своїй сторінці у Facebook пост про це явище та запитала, чому так відбувається.

Шоумен відповів, що неодноразово помічав, як у закладах харчування в різних містах офіціанти між собою спілкувались українською, проте до клієнтів звертались російською.

Мухарський поскаржився на русифікацію у Львові

За його словами, причиною є втрачені "можливості українізації покоління, народженого вже в вільній Україні", а також вплив російського медіапродукту.

"Він наче крапельно-вірусним шляхом передається. Це такий комплекс меншовартості усвідомлений чи неусвідомлений, "что все городские говорят на русском языке". І це дифузне явище, яке відбувається зонально. Бо справді у Львові стало цього набагато більше. Люди в магазинах, на касі, у сфері обслуговування все частіше звертаються до мене російською", – зазначив Мухарський.

Він порівняв Львів на початку 2000-х років та зараз, а також заявив, що у столиці України – Києві – з’явилося більше української мови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському ТЦ "Аркадія", на вулиці Борщагівській 154а, спалахнув скандал через українську мову. Працівницю кав'ярні "Інтеграл кава" звинуватили у тому, що вона навідріз відмовилася розмовляти державною мовою, а згодом і обслуговувати клієнта.

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