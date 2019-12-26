Перед Новим роком в Україні похолодає: синоптики уточнили прогноз

Напередодні Нового 2020 року на Україну чекає нова хвиля похолодання.

Прогноз погоди на останній тиждень року обіцяє зниження температури повітря та опади у вигляді мокрого снігу і дощу. Про це OBOZREVATEL розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

"28 грудня, особливо 29 грудня, опади будуть у вигляді мокрого снігу. Температура повітря близько 0 градусів – і вдень, і вночі. Потім температура ще трохи знизиться", – повідомив він.

Перед Новим роком в Україну прийде похолодання

За словами синоптика, 30-31 грудня температура повітря в нічні години буде "стабільно нижчою за 0 градусів, до -6 градусів морозу", а в денні – близько 0 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, "Київавтодор" попередив про те, що 27 грудня можливий мокрий сніг, можливо з дощем при нульовій температурі, а 28 грудня вже почнеться заметіль із легким морозом. "Просимо в цей час не залишати авто в крайніх смугах на узбіччі доріг. Також рекомендуємо користуватися громадським транспортом", – сказали вони.

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