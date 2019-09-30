Українському співакові Олегу Виннику, який оскандалився заявами про анексію Криму, присвятили їдкий вірш.

Відповідне відео опублікували на сайті "Миротворець" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Жінка, яка назвала себе Галькою зі Львова, процитувала рядки, написані її колегою Марусею Воробець.

Виннику присвятили їдкий вірш через скандал із Кримом

У вірші вона описала скандал, який розгорівся в суспільстві через Винника, що знявся в кліпі з "кримнашистами". У центрі твору виявилися "молоді вовчиці", які розділилися через зрадницькі вчинків свого кумира.

У кінці пролунав потужний посил до одіозного артистуа і його прихильниць: У нас війна давним-давно, хоч неофіційна. І не тільки стрілянина, ще й інформаційна. Шо ж вам, бл*ді, замутило з тими пісеньками? І готові ви забути все, що було з нами. Так беріть свого Олєжку і пакуйте речі. І п**дуйте до Москви. Х** вам, курва, в плечі".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Винник знявся в одному кліпі з російськими зірками, які підтримували анексію Криму і агресію на Донбасі.

У співака прокоментували те, що трапилося, пояснивши, що спонукало артиста співати разом з "кримнашистами". У зв'язку зі скандалом співак потрапив до списку "Миротворця".

28 вересня біля Винника попросили дати пояснення з приводу кліпу і відповісти на питання, "чий Крим". У відповідь співак сказав, що не вважає, ніби Росія вкрала півострів. І взагалі, "за нього ніхто не вмирав".

Виннику вказали на брехню. Українці нагадали одіозному виконавцю історії майора Станіслава Карачевского і прапорщика Сергія Кокуріна, загиблих на окупованій півострові під час виконання військових обов'язків.

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