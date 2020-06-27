Рятувальники попередили про нові паводки в Україні

В Україні підніметься рівень води в річках. Mapala.net

На річках басейну Прип'яті 27-28 червня очікується підйом води на 0,1-0,7 м над рівнями, зафіксованими станом на 24 червня.

Про загрозу нових затоплень на заході країни та в інших регіонах на офіційному сайті повідомила пресслужба ДСНС, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

"Місцями подальше затоплення заплав, досягнення позначки початкового затоплення пасовищ, сінокосів біля смт Любешів [Волинської області]", – сказано в повідомленні.

Крім того, 27 червня рівень води Дністра в створі поста Могилів-Подільський буде утримуватися на небезпечних відмітках початкового затоплення ділянок, прилеглих до русла річки, і може досягти небезпечних відміток затоплення об'єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та інших населених пунктів Вінницької області.

27-30 червня, в результаті пропуску високого дощового паводку через Дністровські водосховища та добігання паводкової хвилі, очікується підйом рівнів води в нижній течії Дністра в Одеській області на 0,2-0,5 метра.

Рятувальники попередили, що через це ймовірні затоплення заплави, сільськогосподарських угідь та окремих об'єктів у населених пунктах Біляївського району Одеської області с.Яськи і м.Біляївка, автомобільної дороги Одеса-Рені.

27-28 червня, в результаті добігання паводкової хвилі, очікуються підйоми рівнів води в нижній течії Боржави, в районі населеного пункту Верхні Ремети, на 1,2-1,7 метра. 27 червня, в рамках корінного русла, без негативних наслідків.

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