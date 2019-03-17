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Павло Казарін
Павло Казарін
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Россия отрезвила всех холодным душем

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Пять лет. Ровно столько потребовалось Европе, чтобы осознать, кому именно Россия объявила войну.

В марте 2014-го Запад напоминал трех мартышек, которые ничего не хотят замечать, слушать и тем более говорить. Аннексия Крыма проходила под растерянные призывы столиц "соблюдать правила" и "искать компромисс". Холодный душ для всех тех, кто был убежден, что Россия перезагрузилась. Что она отныне и всегда будет торгующей, партнерской и понятной. Похмелье для тех, кто верил, что софт-пауэр вытеснил армии на задворки истории, пишет Павел Казарин для Крым.Реалии.

Украина не была исключением. Впрочем, нашей стране трезветь пришлось быстро. Нам попросту не оставили выбора. Потому что вслед за Крымом начался Донбасс – второй акт крымской пьесы в постановке Москвы. Украина переставала быть гибридным государством благодаря гибридной войне. Не сразу. Постепенно. По капле выдавливая из себя иллюзии.

Но старая Европа до последнего отказывалась признавать новую реальность. Ее можно понять – с точно такой же отстраненностью в 2008 году Украина всматривалась в российско-грузинскую войну, которая не повлияла на нашу решимость торговать с Москвой и голосовать за пророссийского президента.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

Сложно учиться на чужих ошибках. Особенно когда эта учеба сопряжена с необходимостью выходить из зоны комфорта. Десять лет назад из нее отказывалась выходить Украина. А пять лет назад точно так же отказывалась выходить Европа. Которая продолжала верить, что это не ее война. Что она так и застрянет где-то на периферии. Что аппетиты империи имеют границы и нужно лишь найти баланс.

Она не учла лишь одного. Кремль объявлял эту войну не Украине. Хотя бы потому, что никакой субъектной Украины, которая может чего-то "желать", в сознании кремлевских обитателей не существует. Кремль объявлял эту войну Западу. Тому самому, на который возлагал ответственность за Майдан. Тому самому, который, с точки зрения Москвы, сверг Януковича чужими руками. И Украина стала жертвой вторжения именно потому, что для Кремля она стала частью Запада.

Киев с первого дня пытался объяснить это европейским столицам. Которые устало отмахивались. Нехотя вводили санкции. Регулярно обсуждали их отмену. Которые пытались сделать вид, что война их не касается. И даже оттеснили на периферию сознания уничтоженный пассажирский "Боинг".

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А потом были Скрипали. Российское вмешательство в выборы. Шпионские скандалы. Дестабилизация на Балканах. Оказалось, что пока Европа пыталась протягивать Москве ладонь для рукопожатия – Кремль продолжал вести войну. Ту самую гибридную, похожую на спецоперации, которые так любят выходцы из спецслужб. Те самые выходцы, которые в России обладают всей полнотой власти.

Несколько лет назад Ангела Меркель заявляла, что главные угрозы миру исходят от вируса Эбола, ИГИЛ и политики России в Украине. Формулировка позволяла сооружать "Северный поток-2" и говорить о том, что Москва обречена оставаться партнером Европы. В 2019-ом году уже мало кто помнит про Эболу. ИГИЛ перестал выглядеть как неумолимый вестник армагеддона. А Европарламент объявляет, что Россия не может считаться стратегическим партнером ЕС и призывает пересмотреть соглашение от 1994 года. И этот же Европарламент говорит о том, что "Северный поток-2" становится угрозой для Европы, и призывает отказаться от проекта.

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Нет, никаких иллюзий питать не стоит. Никакого одномоментного переворота в сознании не будет. Надежды останутся. Российские деньги продолжат мотивировать многих закончить войну за счет Украины. Но любой процесс ценен своей динамикой. И если вам кажется, что ничего не меняется, то стоит поднять архивы. И посмотреть на то, как прямая европейского протрезвления выстраивается за последние пять лет. И нынешняя резолюция Европарламента становится лишь еще одной точкой на этом графике.

В конце концов, даже у нас на пятом году войны в избытке людей, которые хорошо относятся к российскому руководству. Сложно в таких условиях упрекать Европу за близорукость, верно?

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Автор
Павло КазарінПавло Казарін
Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіПівнічний потік - 2
Особа
Ангела Меркель
Місце
Україна
Теги
КримНовини КримуРосіяНовини Росіївійна
Джерело
Джерело:ru.krymr.com
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Комментарии на сайте не модерированы
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Российские майор и два подполковника убиты в Сирии - Кремль молчит Интересно, что неприятное для Москвы происшествие в охваченной войной далекой стране на Ближнем востоке случилось в российский День защитника отечества – 23 февраля. Правду скрывали, сколько могли, но подробности выяснили западные СМИ. читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/173963_1552680595?fbclid=IwAR2pDGyFfJSLKQFr5uS58sq0M57RZVWRNLl3N2kjqXAqtk4Dh5Cr259dDT0 Между тем, сокрытие реальных потерь в сирийской компании стали "доброй традицией" Кремля. Недавно стало известно о гибели наемника ЧВК "Вагнер" с позывным "Ермак".
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4
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Шматок Сергій, ЧВК- частная военная компания. Там служат "солдаты удачи", которых набирают со всего МИРА, тебе самому не надоело одну и туже херню писать? Но больше порадовал источник, более "правдивых" сми не сыскать.
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1
Файбер Моня
Файбер Моня
ПО СУТИ: Чем больше обращаешь внимание на прошедшие события 2014 года, тем больше начинаешь понимать, что такая масштабная акция как майдан проводилась не ради того чтобы бороться с правительством януковича, а ради того, чтобы спровоцировать войну Украины с Россией. Доверчивых украинских "революционеров" ловко использовали во время протестных акций в Киеве, подстрекая их выкрикивать русофобские лозунги, которые были совсем не к месту в общем русле борьбы с коррумпированным режимом зэка-президента. Искусственно раздутая антирусская истерия в стране, где более одной трети населения являются русскими однозначно должна была привести к ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ, которая выгодна прежде всего США и ЕС, опасающихся явного геополитического усиления России. Несчастному украинскому народу, уставшему от коррупции и произвола собственных властей различных политических направлений, уготовили УНИЗИТЕЛЬНУЮ и НЕБЛАГОДАРНУЮ роль ПУШЕЧНОГО МЯСА в противостоянии с Россией. Это противостояние не имеет НИКАКИХ ШАНСОВ на успех и ставит украинцев в положение покорных и безропотных СТАТИСТОВ в развернувшемся очередном мировом конфликте.
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2 из 4 ответов | показать все
Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Шматок Сергій, ты-тупой порохобот, кроме оскорблений ни чего из своего мозга выдавить не можешь?
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Файбер Моня, твой протухший мозг отвратительно воняет кремлевской пропагандой и твоим личным идиотизмом.
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0
an and
an and
Отлично написано!
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0

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