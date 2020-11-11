На Житомирщині пацієнти з COVID-19 лежать у коридорах. Медики падають із ніг, до хворих на діабет та онкологію не доходять руки

У Житомирській області заповнюваність лікарень, де лікують коронавірус, становить 66%. Однак половина з 18 медустанов уже переповнені, а в деяких заповнюваність відділень становить понад 100%. І це не межа. Лікарі розповідають, що хворих доводиться класти в коридорах, на кушетках. Бракує медичного персоналу. Нерідко одна медсестра може обслуговувати кілька десятків пацієнтів і працювати дві зміни поспіль. До того ж через коронавірус у країні збільшується кількість людей із запущеним діабетом та онкологією – до них просто не доходять руки медиків.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про те, яка ситуація в інфекційних лікарнях Житомира, написала користувачка Facebook Ірина Яцик, яка лікувалася там від коронавірусу. Вона пише, що кожен куточок цієї лікарні був зайнятий пацієнтами. Медсестри в захисних "скафандрах" усі в поті бігали від пацієнта до пацієнта, тому що потрібно було ставити крапельниці.

Одного разу вночі вона вийшла з палати і побачила, як дві медсестрички спали, обнявшись, прямо на підлозі. У "скафандрах" і в гумових рукавичках, тому що зняти їх для того, щоб хоча б витерти піт, не можна.

У міській лікарні №2 Житомира один із лікарів розповів, що вони працюють уже на межі своїх сил.

"Багато лікарів, медсестер і санітарок самі хворіють. Іноді одному лікарю доводиться обслуговувати 30-40 пацієнтів. У нас тільки обхід розтягується на кілька годин. Одна медсестра змушена обслуговувати теж кілька десятків хворих. Вона зобов'язана зробити всім уколи, поставити крапельниці, вчасно їх зняти. Важким хворим, із високою температурою крапельниці ставлять кілька разів протягом дня.

Жінки в буквальному сенсі падають із ніг. Якщо хтось захворів, то доводиться і на другу зміну залишитися, і навіть на третю. тобто відчергувала 12 годин, до ранку, і замість того, щоб йти спати, заступає знову на зміну. Місць немає, завантаженість дуже велика. Кладуть у коридорі, на кушетках. Чекають, поки звільниться місце і переводять пацієнта. А що робити", – каже лікар.

Зараз ця лікарня змушена взяти в оренду на рік корпус дитячої лікарні та розмістити там 60 хворих, тому що місць немає.

Житомирська центральна районна лікарня №1 також була заповнена на 107%. В адміністрації медустанови нам сказали, що на сьогодні завантаженість становить уже 93%, оскільки на базі інших відділень уже розгорнули ліжка для ковідних хворих. Але через кілька днів і цієї кількості може не вистачити, оскільки важкі пацієнти продовжують надходити.

"Ви ж розумієте, що 93% це практично все зайнято. Ми вже на межі можливостей працюємо. Ми не можемо закрити пологовий будинок. Ми не можемо закрити хірургію, травматологію. Адже сюди везуть і везуть термінових пацієнтів. Через те, що зараз всі сили сімейних лікарів кинуті на ліквідацію коронавірусу, зросла кількість запущених випадків діабету, діабетичної коми, запущеного раку", – пояснює ситуацію медичний директор центральної районної лікарні Андрій Волков.

За його словами, у лікарні катастрофічно не вистачає лікарів і медичного персоналу. Тому що вони теж хворіють.

"Так, буває лікарі та медсестри змушені працювати дві зміни поспіль. Нам ще пощастило, у нас було інфекційне відділення, тому в нас є 8 лікарів-інфекціоністів, в інших лікарнях і цього немає. Катастрофа з анестезіологами, це фахівці, які повинні вміти працювати з апаратурою, вміти інтубувати пацієнта", – каже Волков.

І звичайно, лікарні не вистачає кисневих точок. Зараз тут працює 100 кисневих точок, але цього мало. Ще стільки ж повинні підвести, для цього монтують кисневу установку, необхідно провести траси в корпус лікарні. "Зараз уся країна займається одним і тим самим – будує кисневі траси. У нас у Житомирі таких кваліфікованих фахівців одиниці й до них вишикувалися черги, а вони підняли ціни. Нам виділили гроші, але їх уже не вистачає. Тому на організацію додаткових точок потрібен час. Ми зараз закуповуємо хоча б кисневі концентратори", – каже Волков.

Також у Житомирі просять місцевих депутатів допомогти з водіями "швидких", їх просто немає. "Ніхто не хоче йти працювати за такі мізерні гроші. Ми щодня піддаємо себе небезпеці заразитися коронавірусом. Ти їдеш на виклик і не знаєш, хто там – хворий на грип або коронавірус, або сердечник. А більшість водіїв – люди у віці, навіть пенсіонери", – пояснює ситуацію водій "швидкої" Сергій.

Головна лікарка Романівської районної лікарні Житомирської області Ірина Серт була змушена через соцмережі звернутися до місцевих жителів з проханням про допомогу. Вона попросила тих, хто може, поділитися з лікарнею порожніми балонами для кисню. Оскільки ситуація критична.

"Відгукнулися люди, і тепер у нас є 30 балонів. З огляду на ту кількість пацієнтів, які у нас зараз перебувають на кисні, то в день у нас йде 20-25 балонів. У нас щодня відбувається зміна балонів: порожні міняємо на наповнені газом", – каже OBOZREVATEL Серт.

Вона пояснює, що навіть у компаній, що виробляють кисень, уже давно немає запасу балонів, використовують те, що залишилося. "До того ж у нас був укладений контракт з двома фірмами на поставку кисню, але місяць тому одна з них нас попередила, що розриває договір. Попит такий, що компанії не справляються", – каже головна лікарка.

Сьогодні в цій лікарні 8 важких пацієнтів, яким необхідні стаціонарні точки з киснем. І ще дві людини дуже важкі, які дихають через апарат. Також у лікарні є один кисневий концентратор на 10 літрів, до якого можуть під'єднувати відразу двох хворих, і один концентратор на 5 літрів для однієї людини.

У лікарні чекають ще концентратори для 10 хворих.

Серт каже, що поки їм не доводиться від'єднувати пацієнтів від кисню, щоб поступитися місцем важчому пацієнтові. Але все може бути, кількість важких випадків зростає щодня.

"Ні грип, ні інфаркти, ні інсульти, які також можуть бути викликані коронавірусом, ніхто не відміняв. У нас із 69 ліжок 31 зайняте ковідними хворими. Решта – з підозрою на пневмонію. Це може бути коронавірус, грип, пневмонія. Ми приймаємо тільки важких пацієнтів. Тих, у кого ситурація 96-98% – це не є приводом для госпіталізації. Проводимо з ними психологічну бесіду, відправляємо додому лікуватися під наглядом сімейного лікаря. Якщо не вдається переконати, поки ще беремо в лікарню, але скоро такої можливості вже не буде", – каже головна лікарка.

Також лікарка зазначає, що кількість важких випадків захворювання на коронавірус збільшується щодня. "Тут або люди не оцінили свій стан, або сімейні лікарі пропустили", – говорить Серт.

Потрібно відзначити, що лікарі вже давно б'ють на сполох щодо переповненості лікарень хворими на COVID-19. Медична система тріщить по швах і недалеко від того моменту, коли все може завалитися. Про це заявляв і сам глава МОЗ Максим Степанов. Про це говорила і відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська. Багато наполягають на тому, що в країні необхідно оголосити локдаун, як це роблять зараз у Європі, щоб перервати ланцюжок швидкого зростання хворих і хоч якось розвантажити лікарів і самі медустанови.