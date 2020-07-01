Українці в соцмережі активно обговорювали заяву колишньої чиновниці Олександри Клітіної про створення партії "Україна проти корупції".

Так, публікація новини на сторінці OBOZREVATEL в Facebook набрала майже 300 лайків і близько сотні коментарів. Користувачі жартували про створення партії, згадуючи недавній скандал "слуг народу" з "корабельної сосною".

"Якщо і на засідання так ходити будуть, то найбільш рейтинговий канал буде РАДА. Прикинь дружина: що ти там дивишся? А ти: важливий законопроєкт приймають", "Партія "Корабельна сосна", "І що? Туди тільки таких красунь будуть набирати? Тоді монобільшість їм забезпечена!", "Сосна вона і в Африці баобаб", "Для завершеності картинки, їй не вистачає банана в руці", "Я б охоче приєднався до неї! Навіть кілька разів! Але я одружений!", "Якщо всі виступи будуть такими, то я вступаю в партію з розбігу", – жартували в мережі.

Крім того, в мережі писали яскраві коментарі про зовнішність Клітіної.

"Цицьки норм, але дурненька". "Нудно, давай голяка", "Думаю від бажаючих, стати членами відбою не буде. У сенсі членами партії", "Партія цицьок", дайте дві!" – писали в коментарях.

Нагадаємо, що Олександра Клітіна в напівголому відео заявила про створення партії. Пізніше ексчиновниця пояснила, навіщо створює партію, і хто в неї увійде. Також Клітіна назвала себе конкуренткою президента України Володимира Зеленського. Крім того, вона зізналася, що в неї силіконові груди.

"Партія "Корабельна сосна"?" Клітіна викликала фурор у мережі напівголим відео Скріншот

"Партія "Корабельна сосна"?" Клітіна викликала фурор у мережі напівголим відео Скріншот

"Партія "Корабельна сосна"?" Клітіна викликала фурор у мережі напівголим відео Скріншот

"Партія "Корабельна сосна"?" Клітіна викликала фурор у мережі напівголим відео Скріншот

"Партія "Корабельна сосна"?" Клітіна викликала фурор у мережі напівголим відео Скріншот

"Партія "Корабельна сосна"?" Клітіна викликала фурор у мережі напівголим відео Скріншот

"Партія "Корабельна сосна"?" Клітіна викликала фурор у мережі напівголим відео Скріншот

"Партія "Корабельна сосна"?" Клітіна викликала фурор у мережі напівголим відео Скріншот

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