Партія броньовиків "Новатор" вирушить в Сухопутні війська ЗСУ

Незабаром партія з понад 40-ка спеціалізованих броньованих автомобілів "Новатор", вироблених ТОВ "Українська бронетехніка" на замовлення Міністерства оборони України, буде передана на озброєння до Сухопутних військ. Таким чином, армія отримає сучасну військову техніку для ефективного виконання завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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"Новатор" – сучасна універсальна мобільна платформа, пристосована до експлуатації в умовах жорсткого бездоріжжя і температурного режиму від -40 до +50 за Цельсієм, здатна долати без підготовки водні перешкоди глибиною до 1,4 м і підйоми до 60%, оснащена системою нічного бачення для пересування з вимкненим світлом.

"Новатор" Українська бронетехніка

На замовлення армії "Новатор" може постачатися у вигляді командно-штабної машини, машини-носія протитанкового ракетного комплексу, транспортно-бойової машини для мінометних розрахунків, бойової машини спецпідрозділів і багатьох інших варіантах комплектації.

"Новатор" Українська бронетехніка

"Новатор" Українська бронетехніка

"Ми вітаємо рішення Міноборони передати партію "Новаторів" на озброєння до Сухопутних військ, адже саме вони є ядром армії. В сучасних умовах ведення війни висока мобільність, функціональність і надійність бронетехніки набуває надзвичайного значення. Пишаємося бути щитом для наших захисників", – зазначив Олександр Кузьма, директор ТОВ "Українська бронетехніка".

Наразі "Новатор" знаходить широке застосування в підрозділах Національної гвардії і ЗСУ, а також є лідером в своєму класі не лише в Україні, а й за кордоном.

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