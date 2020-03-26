Друзья! Сегодня все мы столкнулись с большой проблемой. Беда пришла в наш дом и заставила переоценить все, что было “важным” раньше. Коронавирус за считанные дни установил абсолютно новый мировой порядок, где решительность, смелость, взаимовыручка и личная ответственность станут ключевыми факторами выживания.

Увы, но ситуация в Украине осложнена и другими вызовами, преодолеть которые мы можем только совместными усилиями государства, бизнеса и граждан. Наша команда — не исключение. Мы не можем ждать в надежде, что “обойдется”. ТМ Parimatch и международный благотворительный фонд PМ Foundation приняли важное решение поддержать Украину в борьбе с эпидемией коронавируса.

Мы выделим 10 млн грн. помощи украинским медучреждениям. Помощь получат 13 опорных больниц в Киеве, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Помощь будет предоставлена по двум основным направлениям. Первое — средства индивидуальной защиты медицинского персонала. Второе — аппараты искусственной вентиляции легких, острую нехватку которых испытывает украинская медицина. Каждый новый аппарат — это десятки спасенных жизней в разгар эпидемии.

Только совместными усилиями мы можем победить вирус и помочь Украине выйти из кризиса с меньшими потерями и стать сильнее в обновленном мире. Мы призываем всех верить в наших медиков, сохранять позитив, быть ответственными и оставаться дома!

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram