Пандемія коронавірусу – кінець світу? Історик дав вичерпну відповідь

Нинішня пандемія коронавірусу – це не кінець світу, а кінець певного світоустрою, який вже не раз траплявся в історії людства.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав російський історик Андрій Зубов, відповідаючи на питання про тлумачення Святого Письма щодо кінця світу через світову пандемію.

"Скільки не було катастроф у світі, завжди згадували кінець світу. Коли на Римську імперію в V столітті напали варвари, і уклад життя був безнадійно зруйнований, імперія впала, життя стало диким, всі думали, що це кінець світу. В середні віки, коли вирували чума і холера – теж всі думали про кінець світу, але він не настав. Не думаю, що і ця трагедія не фінальна. Може бути, звичайно. Але швидше за все, це кінець певного світоустрою і привід задуматися про наше життя", – запевнив Зубов.

Також історик висловив свою думку щодо походження нинішнього випробування для людства – вірус біологічний чи посланий Богом за погану, а часто навіть огидну поведінку людей.

Кінець світу Яндекс

"Віруюча людина вважає, що її життя залежить від волі Божої. А невіруючі вважають, що це чиста біологія. Але взаємодопомога, взаємна жертва потрібні і першим, і другим. Без цього з трагедії не вийти. Віруючі будуть згадувати якісь духовні і релігійні моменти, а невіруючі говоритимуть, згадуючи Аристотеля, про те, що людина – це суспільна тварина. Дії, що здійснюються ними, будуть при цьому одні і ті ж", – підсумував Зубов.

Повний текст інтерв'ю з істориком Андрієм Зубовим читайте в понеділок, 20 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку філософа і викладача релігієзнавства Дж.Х.МакКенна, пандемія нового коронавірусу COVID-19 не є "сигналом кінця світу".

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