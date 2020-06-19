У Зеленського пригрозили порушникам карантину "ударом по кишені"

Українці повинні продовжувати носити маски, дотримуватися соціальної дистанції і вживати інших протиепідеміологічних заходів незважаючи на введення адаптивного карантину.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в ефірі "України 24" нагадав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Він зазначив, що в ОП не хотіли підтримувати штрафи для порушників карантину, проте без цього ще менше громадян будуть дотримуватися рекомендацій.

"Люди будуть платити штрафи. Ми не хотіли цього робити. Ми думали, що люди самі все розуміють, що це перш за все їхня безпека, не когось. Але хороша погода, пляжі, нічні клуби, ресторани...

Якщо ми зараз не сповільнимо цю ситуацію, то через 10 днів може бути зовсім інша ситуація, а ми не хочемо вводити карантин, який був місяць-два тому. Це б'є і загалом по економіці, і по кишенях людей, але такий захід не виключається", – заявив Тимошенко.

Він зазначив, що влада не хоче повертатися до жорсткого карантину. "Тому ми максимально закликаємо: досить вже гуляти, догулялися! Всі бачать, яка зараз ситуація, кожен день у нас все більше і більше людей хворіють коронавірусною інфекцією", – сказав заступник голови Офісу президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у регіонах України із значним поширенням COVID-19 можуть ввести посилення протиепідемічних заходів.

Станом на 19 червня в Україні офіційно підтверджено 34 984 випадки коронавірусу. З них 921 було виявлено за минулу добу, що стало антирекордом із добового приросту.