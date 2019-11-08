Пахне гниючою плоттю: знайдено рідкісний гриб - "пальці диявола". Фото

Співробітники фонду з охорони дикої природи виявили в заповіднику Долбері-Уоррен поблизу британського міста Брістоль рідкісний гриб.

Як повідомляє The Sun, квітохвісник Арчера, який також називають "пальцями диявола", знайшли на Хелловін. У Великобританії його не бачили з 1999 року. Гриб відрізняється тим, що пахне гниючою плоттю.

Квітохвісник Арчера має яйцевидне плодове тіло, яке випускає від чотирьох до семи довгих тонких відростків. Потім вони розкриваються і стають схожі на рожево-червоні щупальця восьминога, покриті темно-оливковим слизом, який виділяє неприємний запах. Сморід привертає мух, які допомагають поширювати його пори.

Квітохвісник Арчера

Гриб росте у грунті і живе за рахунок мертвої і такої, що розкладається тканини, наприклад, тріски, палого листя або старих пнів. Незважаючи на лякаючий вид, він нешкідливий і не отруйний. Родичі "пальців диявола" – веселки – вважаються делікатесом у деяких країнах.

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