Ну что же, с годовщиной нас. Ровно год назад в Украине состоялся первый тур президентских выборов. После этого стало ясно, что народ не хочет заниматься созданием государства. Народ хочет чуда. Олицетворением этого желания и стал президент Зеленский. При этом вселенский бумеранг, который в национальном измерении принимает традиционную форму граблей, ни его избирателями, ни его конструкторами в расчеты не брался. Те, кто призывал не рисковать, выбирая на ключевую должность в стране дилетанта, оказались в меньшинстве, - пишет Лариса Волошина для День.

Как и те, кто требовал от явного фаворита президентской гонки показать свою команду профессионалов. Они до сих пор требуют. Если коротко, то в Украине удачно сошлись рукотворная хаотизации и трансцендентная угроза. Поэтому подытожим. За год в стране прекратился экономический рост, начался хаос управления, кадровый голод, и все это в какой-то момент умножилось на эпидемию, о которой все знали, но никто к ней не готовился.

Программы сотрудничества с западными финансовыми учреждениями, как и привлечение реальных инвестиций заблокированы. Вместо того, власть очевидно тяготеет к развитию олигархической вольницы. Попытка президента договориться с ключевыми паразитическими группами и отдать им "волости в кормление" является ничем иным, как продолжением начатой Леонидом Кучмой построения олигархического государства. По замыслу последнего, в таком государстве президент должен быть арбитром между бизнес-кланами, но с приходом к власти Владимира Зеленского расстановка сил заметно изменилась. Кто теперь арбитр? Его нет, или это кто-то конкретный? Коломойский? Кучма? Путин? А почему бы нет? Украинская олигархия настолько зависима от российской власти, что держать их в рамках может лишь тот, кто получил ярлык на правление в Москве.

Президент Зеленский был избран за счет совместных усилий российской и украинской олигархии. Им удалось через подконтрольные себе СМИ внушить народу иллюзию быстрого решения глобальных проблем. Но обманутым оказался и сам президент. Голосование в парламенте за законы, которые должны поддержать украинскую экономику во время пандемии короновируса свидетельствуют, что он не в состоянии контролировать даже собственную фракцию. Слабый президент, отсутствие идеологически устойчивой парламентской власти, сильные олигархи, российский интерес. Все это мы уже видели. Украина до сих пор ходит по кругу, который для нее нарисовали в Кремле еще в начале 2000-х.

Во время кризиса стало ясно, что основные дипломатические контакты официального Киева происходят в большинстве с Москвой. Чего только стоят договоренности о создании совместного площадки, которая уравнивает украинское государство и российских марионеток, а страну-оккупанта переводит в статус наблюдателя, вроде Германии, Франции и ОБСЕ. Обстрелы и потери среди военных увеличиваются, но в качестве ответа власть предлагает "усилить мирное урегулирование". Миротворческая деятельность власти тоже спонсируется олигархами. Достаточно посмотреть на состав украинских переговорщиков. Россия закрывает пересечение линии разграничения для украинских граждан, одновременно открывая для всех жителей ОРДЛО свои границы?

Вместо того, чтобы заявить, что это не что иное, как де-факто присоединение еще ряда украинских территорий к РФ, переговорщики молчат и не покидают стол переговоров. Более того, Украина спокойно проводит консультации в рамках Трехсторонней контактной группы и, по словам представительницы ОБСЕ Хайди Грау, обсуждает "особый статус" для оккупированного региона. Параллельно наблюдается полный коллапс государственной системы управления во всех свободных регионах. Особенно опасной является ситуация на востоке и юге. Слабое государство, уже управляемый из России регион, имеющий к тому же особый автономный статус, усиление региональных элит в пророссийских регионах на фоне несостоятельности центра навести порядок - все это мы тоже уже видели. Такова была ситуация накануне начала реализации российского плана "русской весны".

Сообщения, распространяющиеся в СМИ, рассказывают об отсутствии в стране тестов на короновирус, о спекуляциях больничными средствами, появляется информация о тоннах вывезенных из Украины масок. Все это - основа для народного недовольства, которое подкреплено документами, цифрами и нелепыми оправданиями "ответственных лиц". Что почувствовали миллионы украинцев, когда узнали о приказе обустроить в общих больницах VIP-палаты для избранных, которые заболеют короновирусом? Ненависть. Ужас. Раздражение по отношению к богачам и власть имущим. А теперь представим, что будет, если в этой самой больнице умрет ребенок. Или всплывут в коллективном сознании воспоминания об отдельном сестринском посте и неприкосновенном запасе лекарств для тех, кто имеет право на госохрану? Власть Зеленского сама способствует российским планам, играет в них ключевую деструктивную роль. И все это на фоне вполне понятного снижения доходов населения из-за карантинных мероприятий, общего падения мировой экономики и очевидных экономические просчетов последних месяцев.

Смешным - если можно использовать в данной ситуации это слово – кажется то, что большинству наших сограждан нужно было оказаться на острие невиданного кризиса, чтобы удостовериться, что поговорка "молодо - зелено" несет в себе более чем негативный смысл. Народ, привыкший не доверять никому, оказался на удивление доверчивым, когда речь идет об электоральных решениях. Те, кто на своем веку видел падение империй, кризисы, безденежье, развал всего и вся, войну, голод, грабеж в бесплатных больницах, люди, которые на собственном опыте тысячу раз убеждались, что дна не существует, вдруг поверили в навеянное болтунами "хуже не будет" и бросились менять страну голосованием. Не работой, не жертвенностью, не упорным самопожертвованием на поле боя, или профессиональном поприще, а обычным крестиком в бюллетене. Даже после года хаотического диджитал-карнавала тех, кто осознал необходимость построения действенных институтов в десятки раз меньше тех, кто верит в возможность появления "настоящего" лидера.

Украина до сих пор под угрозой. Хаос, неспособность власти и восстания, которые вполне вероятны в качестве реакции многих людей на личные жизненные трудности - все это только триггер, который может запустить второй этап российского гибридного вторжения в новые украинские регионы. Самым разрушительным последствием кризиса может стать то, что народ еще больше поверит в волшебников. Просто - и это мнение сейчас за российские деньги начнут внушать все олигархические телеканалы - просто Зеленский оказался недостаточно талантливым магом. "Давайте сделаем себе на голову следующего. Вместе". Кого будет предъявлено народным массам в качестве спасителя? Аксенова? Гиркина? Или новую версию мессии - Зеленского 2.0? А может самого Путина? А почему бы нет? Кто как не он всегда поддерживал борьбу с украинской властью и принуждал украинцев к миру?

Вывод, который можно сделать через год после начала новой президентской эпохи - российское присутствие не только в украинских властных кабинетах, или кошельках бизнес-элит, но и в головах украинских избирателей только увеличивается.

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