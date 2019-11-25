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25 листопада • оновлено в 11:52
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Ожеледиця й туман: в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки

1.1т
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В Україні в понеділок, 25 листопада, оголосили I рівень небезпеки, жовтий. Причиною тому стала ожеледиця й туман.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС. Водіям водночас радять бути на дорогах максимально обережними.

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"За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 25 листопада в більшості західних областей ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться у зверненні.

Ожеледиця й туман: в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки

В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки

В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки

Стрічка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 25 листопада, очікується сонячна і морозна погода. У західних регіонах країни прогнозують густий туман.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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