Ожеледиця й туман: в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки

В Україні в понеділок, 25 листопада, оголосили I рівень небезпеки, жовтий. Причиною тому стала ожеледиця й туман.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС. Водіям водночас радять бути на дорогах максимально обережними.

"За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 25 листопада в більшості західних областей ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться у зверненні.

В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки Стрічка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 25 листопада, очікується сонячна і морозна погода. У західних регіонах країни прогнозують густий туман.

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