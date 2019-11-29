Ожеледь і сильний вітер: синоптикиня сказала, як почнеться зима в Україні

В Україні на вихідних, 30 листопада та 1 грудня, очікується мокрий сніг, ожеледь, туман і сильний північно-західний вітер.

Про це повідомила на сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко. У Криму ж очікується до +12 градусів тепла.

"Зниження температури повітря торкнеться 30 листопада західних областей, де сьогодні ще – порівняно тепло, а в суботу максимальна температура повітря не перевищить +1...+4 градусів. На півночі і в більшості центральних областей також очікується погода, що пронизує холодом – тому +2...+5 градусів і сильний вітер", – зазначила вона.

На сході і в Дніпропетровській області очікується +3...+8 градусів, у південній частині +5...+10, у Криму до +12 градусів.

"У Києві 30 листопада істотні опади... Вітер північно-західний, поривчастий. Температура повітря у Києві вночі і вдень буде приблизно однаковою, +1...+4 градуси. У суботу ввечері вона знизиться до 0...1 морозу", – додала Діденко.

Грудень столиці почнеться холодною погодою, в неділю похолодає на 2-4 градуси, однак опадів не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики уточнили прогноз погоди на п'ятницю. За їхніми даними, Україну накриють зливи.

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