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18 вересня • оновлено в 19:58
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Отримали путівки від "Русского мира": в Крим приїхали 30 сирійців

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У дитячий табір "Артек", який розташований в анексованому Росією Криму, відправили 30 сирійських школярів.

Діти отримали путівки від фонду "Русский мир" за перемогу в олімпіаді з російської мови, повідомляє пресслужба "Артека".

У таборі сирійці почали новий навчальний рік. Головна мета їх приїзду – навчитися розуміти російську мову на слух, тренувати вимову і розширити словниковий запас.

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До Криму за путівками від "Русского мира" приїхало 30 сирійців

До Криму за путівками від "Русского мира" приїхало 30 сирійців

Пресслужба "Артека"

"У рамках курсу ми повторювали звуки і букви, вчили лексику, читали казки, дивилися мультфільми. Я сподіваюся, що це стане стимулом для дітей продовжувати вивчення, тому що їм насправді цікава російська мова і все, що пов'язано з Росією", – розповів вчитель російської мови та літератури Кирило Мєшков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в кримський "Артек" незаконно приїхали зірки російського та радянського кінематографу.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Новые русские))))))))
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Свиньи они в первую очередь в урине свиньи. Банберы животные смелые только нападать на детей, женщин, стариков, что мы постоянно видим.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ну, приехали и приехали... Вам какое дело? Не к вам же в Кирилловку.
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