Отримали путівки від "Русского мира": в Крим приїхали 30 сирійців

У дитячий табір "Артек", який розташований в анексованому Росією Криму, відправили 30 сирійських школярів.
Діти отримали путівки від фонду "Русский мир" за перемогу в олімпіаді з російської мови, повідомляє пресслужба "Артека".
У таборі сирійці почали новий навчальний рік. Головна мета їх приїзду – навчитися розуміти російську мову на слух, тренувати вимову і розширити словниковий запас.
До Криму за путівками від "Русского мира" приїхало 30 сирійців
Пресслужба "Артека"
"У рамках курсу ми повторювали звуки і букви, вчили лексику, читали казки, дивилися мультфільми. Я сподіваюся, що це стане стимулом для дітей продовжувати вивчення, тому що їм насправді цікава російська мова і все, що пов'язано з Росією", – розповів вчитель російської мови та літератури Кирило Мєшков.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в кримський "Артек" незаконно приїхали зірки російського та радянського кінематографу.
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