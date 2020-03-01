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1 березня • оновлено в 21:24
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Олександр Деркач
Олександр Деркач
Співвласник компанії "Молочний альянс" Всі статті автора

От эпидемий никто никогда не выигрывал. Не надо на себе проверять

10.4т
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Расскажите кто нибудь министру экономики Тимофею Милованову, что Украина не выиграет от эпидемии коронавируса. Потому, что упадет спрос и цена на наше сырье. Потому, что вырастет цена заимствований на внешнем рынке, перестанут покупать наши ОВГЗ и надо будет включать станок.

Потому, что, не дай Бог, вирус придет к нам, возможно, придётся останавливать заводы, как в Китае и тд. От эпидемий ещё никто никогда не выигрывал. Не надо на себе проверять. Уже просто неудобно всё это перемогобесие слушать.

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Автор
Олександр Деркач Олександр Деркач
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
Джерело
Джерело: Facebook Олександра Деркача
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Коментарі
4
1
Смішно
23
Цікаво
47
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Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Так милованов и признал во всеуслышание на видео что он дЫбил.... Что от него еще ждете? Это зеленая плесень...
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2
0
сибирский ватник
сибирский ватник
На сто % прав автор.Весь мир в заднице будет
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3
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Есть и нормальные, но большинство - или откровенные д-лы или прикидываются такими чтобы не выделяться из общей массы и не казаться умнее главного...
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8
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ostrovskiy Oleg, видимо за это и бонусы определенные в" конвертах" имеют.
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4
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