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15 вересня • оновлено в 14:03
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Останній теплий день: синоптики скасували літо в Україні

3.7т Читати матеріал російською

Понеділок, 16 вересня, стане останнім теплим днем перед похолоданням, яке прийде в Україну, закінчивши "бабине літо".

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Днем передбачається, що стовпчики термометра покажуть +20...+23, а вночі + ... +11. Крім того, в цей день очікуються дощі в Києві, Чернігові, Сумах і Житомирі.

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Погода в Україні: синоптики скасували літо

Погода в Україні: синоптики скасували літо

b17.ru

Погода в Україні 16 вересня

Погода в Україні 16 вересня

Скріншот

У вівторок, 17 вересня, на опади слід очікувати по всій Україні. Температура повітря опуститься до +16...+19 і +10...+12 вночі. До кінця робочого тижня погода все буде такою ж прохолодною і дощовою.

Погода в Україні 17 вересня

Погода в Україні 17 вересня

Скріншот

Погода в Україні 18 вересня

Погода в Україні 18 вересня

Скріншот

Погода в Україні 19 вересня

Погода в Україні 19 вересня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні очікується різке зниження температури повітря вже з 17 вересня – підійде циклон, через який і почнуться дощі.

У Карпатах починаючи з 17 вересня прогнозують сніг.

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Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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