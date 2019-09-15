Останній теплий день: синоптики скасували літо в Україні

Понеділок, 16 вересня, стане останнім теплим днем перед похолоданням, яке прийде в Україну, закінчивши "бабине літо".

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Днем передбачається, що стовпчики термометра покажуть +20...+23, а вночі + ... +11. Крім того, в цей день очікуються дощі в Києві, Чернігові, Сумах і Житомирі.

Погода в Україні: синоптики скасували літо b17.ru

Погода в Україні 16 вересня Скріншот

У вівторок, 17 вересня, на опади слід очікувати по всій Україні. Температура повітря опуститься до +16...+19 і +10...+12 вночі. До кінця робочого тижня погода все буде такою ж прохолодною і дощовою.

Погода в Україні 17 вересня Скріншот

Погода в Україні 18 вересня Скріншот

Погода в Україні 19 вересня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні очікується різке зниження температури повітря вже з 17 вересня – підійде циклон, через який і почнуться дощі.

У Карпатах починаючи з 17 вересня прогнозують сніг.

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